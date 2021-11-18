Очередной депутат Заксобрания задержан следователями

Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Заксобрания, директора АО СХП «Ярковское» Глеба Поповцева, подозреваемого в хищении. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

— Он якобы фиктивно оформил на должность своего помощника подставное лицо и получал зарплату, — передаёт издание версию следствия. — Предполагаемый ущерб составляет 500 тыс. руб.

В ближайшее время суд должен избрать в отношении депутата меру пресечения.

Стоит напомнить, что в текущем созыве Заксобрания Глеб Поповцев стал уже третьим депутатом, в отношении которого возбуждено и расследуется уголовное дело. Ранее уголовные дела были возбуждены в отношении его коллег по депкорпусу — теперь уже бывшего председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам, руководителя совета директоров ЗАО «Коченёвская птицефабрика» Александра Морозова и заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарёва.

Александр Морозов является фигурантом дела о мошенничестве, ему инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Уголовное дело связано с выделением госсубсидии ЗАО «Коченевская птицефабрика». Валентин Сичкарёв, по версии следствия, с ещё несколькими фигурантами по предварительному сговору, используя реквизиты и расчетный счет ООО «Сельхозпрод», путем подготовки и предоставления в отдел Управления Федерального казначейства по Новосибирской области фиктивных документов о якобы выполненных работах по ремонту принадлежащих главе К(Ф)Х зернохранилища и животноводческого комплекса, расположенных в п. Кокошино Чулымского района Новосибирской области, совершили хищение денежных средств.

Все трое упомянутых депутатов были избраны в текущий созыв Заксобрания области от партии «Единая Россия» и впоследствии вошли в её фракцию. Прошлый созыв Заксобрания ознаменовался громким делом в отношении лидера партсписка единороссов — директора НМиЦ Мешалкина Александра Караськова, которому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).