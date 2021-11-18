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Материалы для изготовления рекламной продукции

  • 18/11/2021, 13:16
На основе материалов для изготовления рекламы создают красочные баннеры и другие виды рекламной продукции, способствующей привлечению покупателей, продвижению товаров и услуг. От технических характеристик сырья зависит срок службы изделий, расходы на их изготовление.

Специализированная компания reklama-mat.ru предлагает качественные материалы для производства рекламы, которые можно приобрести по приемлемой стоимости.

Самые востребованные разновидности рекламных материалов

Перечень самых востребованных материалов, применяемых в производстве рекламы, включает:

  • виниловые самоклеящиеся пленки;
  • ПВХ пластик;
  • полистирол;
  • оргстекло;
  • сотовый поликарбонат;
  • пенокартон;
  • композитные материалы;
  • декоративный пластик.

Перечисленные материалы можно применять для создания наружной рекламы, декорирования интерьеров, фасадов зданий, оклейки транспортных средств. Остановимся на каждой разновидности подробнее.

Самоклеящиеся пленки на виниловой основе

Речь идет об удобном и простом в обработке искусственном материале, обладающем клеевым слоем, наделенном хорошими адгезивными свойствами. Пленки такого типа бывают глянцевыми и матовыми, белыми и светопроницаемыми. Их используют в ходе классических печатных методик и для офсетной распечатки, в ходе которой задействуют фолиевые красители. Они подходят и для трафаретной печати.

С их помощью создают аппликации в графическом оформлении. Успешно применяют в изготовлении наружной рекламной продукции. Срок службы пленок при их использовании в декорировании интерьеров практически не ограничен.

Большой популярностью пользуются пленки для лазерной печати. Они позволяют создавать рекламные плакаты и надписи с изображениями на транспорте.

Пластик ПВХ

ПВХ пластик незаменим при производстве наружной рекламы. Он служит основой для вывесок и табличек, дает возможность изготавливать световые и несветовые конструкции, штендеры. Декоративный пластик состоит из полистирола и поливинилхлорида, отличающихся стойкостью к световым лучам и влаге. Отличается стойкостью к действию химических веществ. Такие пластики открывают массу дизайнерских возможностей, на их поверхности можно наносить различные узоры.

На ПВХ пластике выполняют печать офсетной методикой и при помощи шелкографии. Изготавливают визитки, ярлыки и другую печатную продукцию.

Полистирол

Это бюджетная альтернатива ПВХ пластику. Востребованность полистирола объяснятся его устойчивостью к механическим воздействиям, простотой обработки, гибкими свойствами. Широкая цветовая палитра открывает массу возможностей для реализации дизайнерских идей. Полистирол хорошо формуется, из него делают вывески с указателями, а также информационные таблички. Он может служить основой для рекламных щитов и штендеров, объемных букв.

Оргстекло

Понятие оргстекла применяется для обозначения оптически прозрачных материалов, имеющих органическую полимерную основу. Он характеризуется термической пластичностью, подходит для создания вывесок и объемных букв. Оргстекло отличается прочностью и надежностью, отлично формуется. Его используют в декоре витрин, при оформлении выставок и стендов, в изготовлении сувениров.

Сотовый поликарбонат

Этот материал представляет собой матовые или светопроницаемые панели, наделенные отменными теплоизоляционными характеристиками. На его поверхности имеется защита от ультрафиолетовых лучей. Он хорошо переносит неблагоприятные погодные воздействия, активно применяется в создании световой рекламы. Поликарбонат бывает цветным и прозрачным. К его преимуществам относят легкость.

Пенокартон

Пенокартон изготавливают на основе вспененного полистирола, оклеивают с каждой стороны белоснежным картоном. Это бюджетный листовой материал, которому находится широкое применение в рекламной индустрии.

Композитные материалы

Из композитных материалов делают выставочные стенды, используют во внутреннем декорировании помещений. Панели могут принимать любую конфигурацию, на их основе можно создавать объемные надписи.

Декоративный пластик

Декоративный пластик может быть гладким, текстурированным, перфорированным, зеркальным. С его помощью оформляют информационные стойки, материал практичен в использовании.

Производители рекламы также применяют баннерную материю, представляющую собой армированный винил. Ее задействуют в цифровой широкоформатной печати, для производства рекламных щитов, декорирования фасадов зданий.

Изображение с сайта reklama-mat.ru

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Теги : рекламные технологии


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