Как не переплачивать за «коммуналку», следуя новым правилам

В октябре вступают в силу изменения в Гражданский кодекс по оплате услуг ЖКХ.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева в беседе с агентством «Прайм» сообщила, на что обращать внимание жильцам, чтобы не переплачивать.

По словам эксперта, согласно новым правилам, если по вине кого-то из собственников возникли допрасходы, то оплачивать их придется нарушителю, а не УК.

В частности, это касается расходов, связанных с ремонтом испорченного имущества в многоквартирных домах, а также в дачных и коттеджных поселках, пояснила Казанцева, отметив, что к таким случаям причисляются акты вандализма в подъездах, лифтах, засор канализации, загрязнение пола, потолка или стен в подъезде, поломка кнопок в лифте, повреждение зеркала в нем, осознанное засорение мусоропровода, нарушение правил противопожарной безопасности и порча другого имущества общедомового характера.

— Раньше управляющим компаниям приходилось устранять эти поломки за свой счет. Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счет виновников, если, конечно, их вина будет доказана, — напомнила экономист.

Чтобы разыскать нарушителей, планируется прибегать к использованию технических средств и помощи очевидцев.

Специалист подчеркнула, что жителям следует контролировать деятельность управляющих компаний.

— Нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием. Затягивать процесс устранения поломок компания тоже не имеет права, — заключила Казанцева.

Ранее редакция сообщала, что сумма долга россиян за ЖКХ выросла на 72 миллиарда рублей за год.