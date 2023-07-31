Сумма долга россиян за ЖКХ выросла на 72 миллиарда рублей за год

Согласно данным за I квартал текущего года, россияне накопили долг за жилищно-коммунальные услуги в сумме 876,4 миллиарда рублей, передают «Известия», ссылаясь на сведения, полученные из Росстата. При этом уточняется, что за год она выросла на 72 миллиарда рублей.

В соответствии с данными Росстата, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, поставляющими горячую и холодную воду, тепло и электричество, выросла на 15,8% за год, перед управляющими компаниями – на 1,2%.

Ряд экспертов считают, что такое положение дел вызвано снижением уровня доходов населения на фоне роста платежей.

Кроме того, вклад в рост задолженности перед РСО вносят также управляющие компании, которые не перечисляют средства, поступившие от жильцов, считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Ранее редакция сообщала, что система оплаты жилищно-коммунальных услуг изменится.