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Сумма долга россиян за ЖКХ выросла на 72 миллиарда рублей за год

  • 31/07/2023, 12:25
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Сумма долга россиян за ЖКХ выросла на 72 миллиарда рублей за год
И в общей сумме составила почти 900 миллиардов рублей.

Согласно данным за I квартал текущего года, россияне накопили долг за жилищно-коммунальные услуги в сумме 876,4 миллиарда рублей, передают «Известия», ссылаясь на сведения, полученные из Росстата. При этом уточняется, что за год она выросла на 72 миллиарда рублей.

В соответствии с данными Росстата, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, поставляющими горячую и холодную воду, тепло и электричество, выросла на 15,8% за год, перед управляющими компаниями – на 1,2%.

Ряд экспертов считают, что такое положение дел вызвано снижением уровня доходов населения на фоне роста платежей.

Кроме того, вклад в рост задолженности перед РСО вносят также управляющие компании, которые не перечисляют средства, поступившие от жильцов, считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Ранее редакция сообщала, что система оплаты жилищно-коммунальных услуг изменится.

Фото: freepik.com — dcstudio

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Регионы: Россия

Теги : финансы Росстат жкх долг за ЖКХ


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