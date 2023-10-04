Памятник в виде ленты Мёбиуса установили в Новосибирске

В Новосибирске открыли памятную стелу учителям в виде ленты Мёбиуса. Стела расположена сквере «Весна» на «Аллее Учителей» у ГПНТБ в Октябрьском районе. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

Церемония открытия состоялась 3 октября.

Стела обустроена на гранты президента РФ и правительства региона и выполнена из металла и чугуна. Ее высота — почти три метра.

Напомним, «Аллея Учителя» была заложена 18 сентября 2018 года, на территории сквера «Весна» у ГПНТБ в Октябрьском районе Новосибирска, в память об учителях – Героях Советского Союза, внесших большой вклад в развитие отрасли. Она создавалась по инициативе группы ветеранов во главе с Григорием Шихваргером на гранты президента Российской Федерации и правительства Новосибирской области.

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