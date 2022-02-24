Как не платить долги бывшего супруга

Если один из супругов брал кредит на что-либо, долг по такому кредитному договору после развода будет разделен между супругами, если удастся доказать, что на полученные средства были потрачены в общих интересах, рассказал агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Например, супруги купили холодильник, которым потом совместно пользовались, или квартиру, в которой они совместно проживали. Если же деньги ушли не на нужды семьи, а, к примеру, на покупку нового телефона, которым супруг пользовался в личных целях, долги остаются одному владельцу устройства.

Согласно ч. 3 ст. 39 СК РФ, общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям.

— Если, например, судом была в равных долях разделена между супругами квартира, взятая в ипотеку, то и долг по ипотечному кредиту может быть разделен между супругами поровну (если часть такого долга была погашена в период брака одним из супругов единолично, он будет вправе требовать компенсации), — объясняет эксперт.

По словам Гусятникова, долги по кредитным картам по своей природе являются обычными кредитными обязательствами перед банком. Соответственно, к ним будут применяться и аналогичные правила. Чтобы долг по кредитной карте признали общим, нужно чтобы он возник в период брака (важен именно момент возникновения долга, а не оформления самой карты), а также чтобы потраченные с карты средства были израсходованы на нужды семьи.

При разделе общего долга супругов по кредитам судом принимается во внимание согласие на это банка. В большинстве случаев банки против этого, т.к. тогда нужно будет менять условия кредитного договора. Ведь второй супруг может быть менее платежеспособным и т.д.

В таких случаях, как правило, кредит выплачивает тот супруг, который его брал, а с другого супруга в пользу первого взыскивается компенсация пропорциональная его доле в обязательстве, заключает юрист.