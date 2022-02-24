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Взятки патологоанатома заберут в бюджет

  • 24/02/2022, 12:28
Автор:
Новости Новосибирска
Прокуратура через суд взыскала с обвиняемого более 1.2 млн рублей.

Прокурор Заельцовского района Новосибирска обратился в суд с иском к Михаилу Козяеву о применении последствий недействительности ничтожных сделок. В обоснование иска указано, что приговором Заельцовского районного суда заведующий патологоанатомическим отделением ГКБ №1 Козяев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Денежные средства, полученные Михаилом Козяевым в качестве взятки, не обнаружены и не изымались, в связи с чем, возможность конфискации предмета взятки в порядке уголовного судопроизводства утрачена. Получение взятки является сделкой по получению денежных средств за совершение действия (бездействий), поскольку входят в служебные полномочия должностного лица, в связи с чем, просит суд применить последствия недействительности ничтожных сделок к сделкам по получению взяток в сумме 1 245 500 рублей и взыскать указанную сумму с Михаила Козяева в пользу Российской Федерации.

Заведующего патологоанатомическим отделением будут судить за получение взятки

Заведующего патологоанатомическим отделением будут судить за получение взятки

Решением Калининского районного суда Новосибирска 22 февраля частично удовлетворены исковые требования прокурора Заельцовского района к Михаилу Козяеву о применении последствий недействительности ничтожных сделок. Речь идет о взятках, полученных патологоанатомом в период с февраля 2011 года по июль 2019 года в размере 1 208 500 рублей, в период с июля 2017 года по июнь 2019 года в размере 37 000 рублей.

С врача в доход Российской Федерации в итоге будет взыскано 1 245 500 рублей, сообщила пресс-служба Калининского суда.

Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, приговорами Заельцовского районного суда Новосибирска менеджер ООО «Похоронный дом «Некрополь» и заведующий патологоанатомическим отделением были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных соответственно ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») и п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, сотрудник ООО «Похоронный дом «Некрополь» в период с 2011 по 2019 год передал свыше 1,2 млн рублей заведующему патологоанатомическим отделением за информирование родственников умерших в больнице граждан о предоставляемых коммерческой организацией ритуальных услугах. В конце 2020 года суд признал ООО «Похоронный дом «Некрополь» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей с конфискацией денежных средств в размере более 1,2 млн рублей.

Фото: pixabay.com — sajinka2 

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд мошенничество взятки


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