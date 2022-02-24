Взятки патологоанатома заберут в бюджет

Прокурор Заельцовского района Новосибирска обратился в суд с иском к Михаилу Козяеву о применении последствий недействительности ничтожных сделок. В обоснование иска указано, что приговором Заельцовского районного суда заведующий патологоанатомическим отделением ГКБ №1 Козяев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Денежные средства, полученные Михаилом Козяевым в качестве взятки, не обнаружены и не изымались, в связи с чем, возможность конфискации предмета взятки в порядке уголовного судопроизводства утрачена. Получение взятки является сделкой по получению денежных средств за совершение действия (бездействий), поскольку входят в служебные полномочия должностного лица, в связи с чем, просит суд применить последствия недействительности ничтожных сделок к сделкам по получению взяток в сумме 1 245 500 рублей и взыскать указанную сумму с Михаила Козяева в пользу Российской Федерации.

Решением Калининского районного суда Новосибирска 22 февраля частично удовлетворены исковые требования прокурора Заельцовского района к Михаилу Козяеву о применении последствий недействительности ничтожных сделок. Речь идет о взятках, полученных патологоанатомом в период с февраля 2011 года по июль 2019 года в размере 1 208 500 рублей, в период с июля 2017 года по июнь 2019 года в размере 37 000 рублей.

С врача в доход Российской Федерации в итоге будет взыскано 1 245 500 рублей, сообщила пресс-служба Калининского суда.

Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, приговорами Заельцовского районного суда Новосибирска менеджер ООО «Похоронный дом «Некрополь» и заведующий патологоанатомическим отделением были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных соответственно ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») и п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, сотрудник ООО «Похоронный дом «Некрополь» в период с 2011 по 2019 год передал свыше 1,2 млн рублей заведующему патологоанатомическим отделением за информирование родственников умерших в больнице граждан о предоставляемых коммерческой организацией ритуальных услугах. В конце 2020 года суд признал ООО «Похоронный дом «Некрополь» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей с конфискацией денежных средств в размере более 1,2 млн рублей.