Фракция «Новых людей» в большинстве — при деле

Сессия Заксобрания области утвердила решение о назначении лидера фракции «Новые люди» Дарьи Карасевой на штатной основе заместителем председателя комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

— В соответствии со статьей 5 регламента Заксобрания Новосибирской области и на основании решения комиссии по взаимодействию с правоохранительным органами предлагается избрать заместителем председателя комиссии на постоянной профессиональной постоянной основе депутата от избирательного объединения регионального отделения политической партии «Новые люди» Карасеву Дарью Николаевну, — сообщается в постановлении. — Внести изменения в постановление о председателях комиссий и заместителях председателей комиссий в Законодательном Собрании Новосибирской области.

Стоит отметить, что с данным решением фракция «Новых людей», насчитывающая в своем составе троих депутатов, большей частью оказалась при деле в структурах регионального парламента. Однопартиец Дарьи Карасевой Сергей Левшенков в настоящее время занимает пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. Третий партиец — Роман Мурзин — в руководящих структурах Заксобрания не пристроен. Текущий созыв Заксобрания Новосибирской области для реготделения партии «Новые люди» оказался первым.

Как ранее неоднократно сообщалось, Дарья Карасева и ее однопартийцы приняли активное участие в прошлогодней кампании по попытке отзыва с должности мэра Новосибирска Анатолия Локтя, инициированной независимым депутатом горсовета Игорем Украинцевым. Из областного парламента в кампании также участвовал независимый депутат, собственник ГК «Стрижи» Илья Поляков. Тем не менее избирательная комиссия Новосибирска забраковала собранные политиками подписи горожан.