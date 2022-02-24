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Фракция «Новых людей» в большинстве — при деле

  • 24/02/2022, 12:37
Автор:
Новости Новосибирской области
Лидеру фракции «отписали» место в руководстве одного из комитетов, несмотря на «молодость» фракции как политической силы в регионе.

Сессия Заксобрания области утвердила решение о назначении лидера фракции «Новые люди» Дарьи Карасевой на штатной основе заместителем председателя комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

В соответствии со статьей 5 регламента Заксобрания Новосибирской области и на основании решения комиссии по взаимодействию с правоохранительным органами предлагается избрать заместителем председателя комиссии на постоянной профессиональной постоянной основе депутата от избирательного объединения регионального отделения политической партии «Новые люди» Карасеву Дарью Николаевну, сообщается в постановлении. Внести изменения в постановление о председателях комиссий и заместителях председателей комиссий в Законодательном Собрании Новосибирской области.

Стоит отметить, что с данным решением фракция «Новых людей», насчитывающая в своем составе троих депутатов, большей частью оказалась при деле в структурах регионального парламента. Однопартиец Дарьи Карасевой Сергей Левшенков в настоящее время занимает пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. Третий партиец — Роман Мурзин — в руководящих структурах Заксобрания не пристроен. Текущий созыв Заксобрания Новосибирской области для реготделения партии «Новые люди» оказался первым.

Как ранее неоднократно сообщалось, Дарья Карасева и ее однопартийцы приняли активное участие в прошлогодней кампании по попытке отзыва с должности мэра Новосибирска Анатолия Локтя, инициированной независимым депутатом горсовета Игорем Украинцевым. Из областного парламента в кампании также участвовал независимый депутат, собственник ГК «Стрижи» Илья Поляков. Тем не менее избирательная комиссия Новосибирска забраковала собранные политиками подписи горожан.

Фото пресс-службы Заксобрания

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : политика Новые люди заксобрание депутат власть


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