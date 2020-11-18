Институт Катализа и ИЯФ СО РАН подписали договор на 3,6 млрд рублей

— В понедельник мы подписали госконтракт с ИЯФ СО РАН на производство технологического оборудования для синхротрона на 2 года на сумму 3 млрд 620 млн рублей (из них в 2020-м — 774 млн рублей). Сейчас идет его регистрация во всех информационных системах казначейства. Получим регистрационный номер и будем оплачивать работы, которые ИЯФ СО РАН должен выполнить в 2020 году, — рассказал на онлайн-конференции директор Института катализа СО РАН, академик РАН Валерий Бухтияров

— Мы настаивали на передаче этих полномочий с прошлого года, после того как нам были переданы полномочия застройщика, — поясняет Бухтияров.

Он напомнил, что совместно с директором ИЯФ СО РФН Павлом Логачевым добивался выделения строки в федеральном бюджете на изготовление технологического оборудования для СКИФа с начала 2020 года. Ученые предупреждали, что очень желательно приступить к этой работе весной, но постановление о финансировании появилось только в августе, в октябре вышло распоряжение правительства РФ о единственном исполнителе услуг, которым был определен ИЯФ СО РАН. Кроме того, в октябре функции госзаказчика по СКИФу были переданы Министерству образования и науки РФ, который, в свою очередь, заключил соглашение о передаче этих полномочий Институту катализа СО РАН.

— Пока шла организационная работа, мы готовили чертежи, проектировали, проходили технологическую подготовку по различным системам, элементам и компонентам ускорительного комплекса, — сообщил Левичев. — Как только деньги поступят на счет, мы начнем покупать оборудование, компоненты, комплектующие и материалы, процесс будет запущен.

Заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе, руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ», доктор физико-математических наук Евгений Левичев напомнил, что институт будет изготавливать большую часть оборудования для источника синхротронного излучения. Сейчас в ИЯФ поданы уже 52 заказа по проекту «СКИФ».

Он пояснил, что в конце 2021 года проектный офис планирует показать первую часть линейного ускорителя.

— Это будет уникальный источник электронов — «электронная пушка». Часть ускорителя на 20 или 50 мегаэлектронвольт. Будет запущен и продемонстрирован у нас в ИЯФ, так как здания СКИФа к этому моменту, скорее всего, не будут готовы, —рассказывает Евгений Левичев. — Это очень важный этап, так как именно он покажет, что мы получили пучок нужного качества, который может дальше ускоряться и в конце концов использоваться в СКИФе.

ИЯФ СО РАН планирует производить всю инжекционную часть линейного ускорителя и синхротрона, довольно много оборудования для накопителя, часть магнитов вакуумных систем. До договору институт должен сам произвести до 45% оборудования. Закупаться будет то, что уже существует на рынке в хорошем качестве: вакуумное оборудование, электроника, системы диагностики пучка.

— Наша задача — чтобы к проекту были максимально подключены предприятия Новосибирской области, насколько это возможно по их технологическому уровню, опыту персонала и жестким временным рамкам. Время — самое жесткое ограничение, так как быстро освоить новые технологии — это недешево и непросто, — поясняет директор ИЯФ СО РАН, академик РАН Павел Логачев.

В качестве потенциальных партнеров он назвал ОАО «Бердский электромеханический завод» и НАЗ им. Чкалова.

— Надеемся, что после СКИФа пойдут другие ускорительные проекты, не только синхротронного излучения, и тот навык, который мы приобретем, пригодится неоднократно, — заявил он.

Евгений Левичев отметил, что стратегической задачей является не только производство оборудования для СКИФа, но и дальнейшее развитие технологий, которые при этом будет использовать как сам институт, так и предприятия-партнеры.

Всего на производство технологического оборудования для СКИФа в федеральном бюджете запланированы 12 млрд рублей. Когда поступят остальные средства на оборудование, участники онлайн-конференции не прокомментировали, отметив, что на этот вопрос пока нет ответа. На строительство синхротрона всего в ценах 2018 года запланированы 37 млрд рублей. Кстати, по словам Валерия Бухтиярова, в 12 млрд не включена сумма на технологическое оборудование для станций синхротрона. Контракт на его производство будет заключаться дополнительно.

— По постановлению определено, что сначала необходимо сдать 6 станций. По каждой из них сформирован научный комитет из коллег, помогающих определиться с параметрами. Сейчас идет финализация структур и самих линий доставки рентгеновского излучения до конкретного измерителя и детектора, отрабатываются методики, которые будут эксплуатироваться, — пояснил Бухтияров.

Срок ввода в эксплуатацию ЦКП «СКИФ» в Новосибирской области — 2024 год, включая создание в 2023 году источника синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ и одной станции, а в 2024 году — шести станций.

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