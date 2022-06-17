Какие цели могут быть у мошенников, которые действуют под видом работодателей: сбор персональных данных, развод на деньги, бесплатная работа. Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, как не стать жертвой мошенников, которые действуют под видом работодателей, и какие вакансии должны вызывать у соискателей настороженность.

Какие сценарии мошенничества используют недобросовестные работодатели

Сейчас все чаще интерес мошенников привлекает сбор персональных данных. Такой «работодатель» на одном из первых этапов взаимодействия может попросить соискателя заполнить анкету с вопросами, не относящимися к работе, например, контактные данные родственников или интересоваться, «когда вы брали кредиты». Кроме того, мошенники могут запросить избыточное количество документов, которые не требуются для трудоустройства. Эти данные могут дальше использоваться в корыстных целях, например, они могут быть проданы всевозможным спамерам, которые будут потом слать вам «предложения, от которых невозможно отказаться».

В данном случае соискателю важно постараться понять, с каким работодателем он общается, перед тем как отправлять любые документы. Если это официальное трудоустройство в реальную компанию, то всё нормально. Однако, если о компании ничего не известно, не было никакого взаимодействия или что-то смущает в поведении «работодателя», лучше никаких документов и данных не предоставлять.

Еще один вариант, которым можно столкнуться, это «развод на деньги». Схемы могут быть разнообразными, но их объединяет необходимость какой-то оплаты, взноса за что-то. Например, оплата некоего обучения, необходимого для выполнения будущей работы, внесение какой-то суммы для гарантии, оформления медицинской и/или трудовой книжек, заключения договора и т. д. Скорее всего, после перевода такой оплаты, кандидат не увидит ни своих денег, ни обещанной работы. Чтобы не попасть в такую ситуация, необходимо запомнить золотое правило: «ни один порядочный работодатель не будет просить у соискателя деньги за что-либо». Трудовые отношения предполагают, что платят работнику, а не наоборот.

Фрилансеры чаще сталкиваются с тем, что под видом тестового задания им предлагают выполнить объемную бесплатную работу. Суть такая: соискателю предлагают сделать тестовое задание — например, написать статью, составить контент-план для соцсети, создать дизайн чего-либо, разработать бизнес-план. Кандидат тратит время и силы, выполняя задание, отправляет его «работодателю», после чего тот пропадает со связи или отказывает в сотрудничестве, ссылаясь на то, что человек не подходит или компания уже выбрала другого кандидата. А через какое-то время результат своего труда соискатель может обнаружить опубликованным.

Конечно, это не значит, что нужно всегда отказываться от выполнения тестовых заданий. Большинство компаний использует их для реальной оценки кандидатов, но обычно они не занимают много времени. Если же на выполнение задания может требуется несколько дней или даже недель, и оно больше напоминает работу или полноценный проект, есть повод задуматься.

Сокрытие истинной сути работы и посредничество в незаконной деятельности — это очень опасный вид мошенничества, но, если внимательно читать описание вакансии, его несложно вычислить.

Примеры «опасных» вакансий: операторы по приему платежей, в чьи обязанности входит принимать платежи, а затем отправлять их другим людям (сотрудника могут использовать как посредника при выводе денег с каких-то счетов в любых целях).

Курьеры с высокими зарплатами: очень важно убедиться в том, что работодатель — серьезная компания, и точно знать, что именно нужно доставлять. Небезопасно работать на физических лиц и в сомнительных компаниях, развозя запечатанные пакеты (велика вероятность, что в них могут находиться запрещенные вещества).

Ведущая стримов, сотрудница для общения в чатах и т. п.: зачастую ищут женщин любых возрастов с владением базовым английским языком и предлагают высокую зарплату (за такими вакансиями может стоять вебкам).

Как не дать себя обмануть

Необходимо выбирать те источники поиска вакансий, куда попадают только зарегистрированные компании и где все предложения о работе проходят модерацию. Самым безопасным местом для поиска работы остаются job-сайты (работные сайты).

Во-вторых, нужно найти и ознакомиться с доступной информацией о компании: сфера деятельности, позиционирование на рынке, отзывы бывших и настоящих сотрудников, отзывы кандидатов, которые уже были у них на собеседовании и, возможно, выполняли их тестовые задания. Чем больше понятной и прозрачной информации о компании, тем больше вероятность, что она не будет использовать сомнительные схемы.

Обычно уровень зарплаты соответствует профессиональной квалификации кандидата, а высокая зарплата предполагает серьезный список требований. Высокая зарплата при низких требованиях (или вообще при их отсутствии), расплывчатый функционал – здесь лучшим решением будет пройти мимо.

Если всё же соискатель попался на уловки мошенников или подозревает работодателя в нечестных схемах, нужно обязательно сообщить эту информацию в поддержку сайта или администраторам групп, где была размещена эта вакансия.