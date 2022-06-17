Продлить действие постановления правительства РФ и упростить требования федерального законодательства для малой и региональной авиации —– такие приоритетные задачи участники рынка сибирских авиаперевозок намерены обсудить на предстоящем транспортном форуме. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский. По словам министра, программа максимум — прямые перелеты из Новосибирска в любой областной центр России.

— На текущий момент «Сибирь» — одна из лидирующих авиакомпаний в плане внутрироссийских перевозок по объему охвата городов, — говорит глава Минтранса. — Компания готова летать и дальше. Максимальным решением задачи, потолком стало бы то, чтобы мы могли из Новосибирска лететь в любой областной центр России. Это задача максимум. Предложения, которые компанией направляются в Росавиацию, рассматриваются. В этом году около 15 маршрутов открыли.

— Нам в настоящее время благодаря этому постановлению удалось открыть такие направления, как Уренгой, Нижневартовск, Воронеж, Сургут, Горно-Алтайск, Кемерово, Барнаул, Надым, — рассказывает Костылевский. — Нынешний 2022 год — это не только новые условия, но еще новые возможности. Если взять аэропорт «Толмачево», то в мае они отработали +5%, в июне ожидают +8% роста пассажиропотока. Произошла переориентация международных и внутренних авиалиний. Поэтому отрасль не то, чтобы подстраивается, а использует эти условия, чтобы развиваться в дальнейшем.

Пока в связи с тем, что ранее указанное постановление правительства действует на протяжении одного года, ежегодно авиаперевозчикам приходится обновлять маршруты. А продление его действия, как минимум, на 3 года, позволит с сохранением уже имеющихся маршрутов начать развивать новые направления, что особо актуально в сложившихся экономических и политических условиях.

Международный Сибирский транспортный форум 2022 года пройдет с 22 по 25 июня. Организаторы ожидают около 9 тысяч участников, 30 деловых форматов, 189 спикеров. Среди компаний-участников — РЖД, аэропорт «Толмачево», авиакомпания «Сибирь», «Новосибирскавтодор», «Почта России», «Сбербанк». «Экспресс-пригород», «Омск-пригород», «Газпромнефть», «Томская судоходная компания», «Ситроникс», «Мегафон» и другие. Среди спикеров — помощник президента Игорь Левитин, генеральный секретарь международного координационного совета по трансевразийским перевозкам Геннадий Бессонов, председатель общественного совета Минтранса РФ, директор Института экономики и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, руководитель федерального дорожного агентства Роман Новиков, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, первый заместитель гендиректора ВЭБ «Инфраструктура» Дмитрий Твардовский. Модератор — президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Ранее редакция сообщала, что пассажиропоток на авиарейсах Новосибирск – Калининград вырос на 964%.