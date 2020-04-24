Как NEXTracker экономит время и деньги при установке солнечных батарей

Крепёж является ключевым аспектом, влияющим на качество и успешность сборки различных конструкций. К сожалению, этот факт нередко игнорируется. Компания NEXTracker, один из основных бизнес-партнёров компании STANLEY® Engineered Fastening’s, проектирует, производит, устанавливает и оказывает услуги по техническому обслуживанию солнечных электростанций в форм-факторе single-axis, применяемых для обеспечения электроэнергией частных домов и небольших кондоминиумов. Поскольку стоимость солнечных панелей перманентно падает, NEXTracker в своей работе столкнулась с феноменом, когда качество и эффективность крепёжных элементов стала ключевым фактором в минимизации производственных издержек. Они позволяют сэкономить и деньги, и время, и общую трудоёмкость монтажных операций.

Менеджеры компании NEXTracker провели мониторинг производственных затрат – как денежных, так и связанных с обслуживанием установок, на всех своих малых и крупных объектах. И получили неожиданные результаты. Оказалось, что годовые затраты на НИОКР по своему объёму равны затратам на техническое обслуживание гелиотермальных установок CSP в течение тридцати лет. Также в ходе этого исследования было установлено, что панели солнечных батарей, собранные по традиционным технологиям linked-row (связанный ряд) требуют на 85% больше крепёжных элементов, чем CSP нового поколения NX Horizon™. Это объясняется тем, что большая часть крепежа является деформируемым в процессе монтажа и не требующим обслуживания в дальнейшем.

Техническое обслуживание панелей солнечных электростанций весьма трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Основная часть работ ремонтных бригад связана с проверкой того, насколько легко изменяется положение отдельных панелей системы и смазкой трущихся сочленений. Эти мероприятия могут добавить тысячи часов в годовой бюджет по эксплуатации и техническому обслуживанию. Однако они должны быть выполнены в обязательном порядке, поскольку выход из строя одной панели single-axis может повлиять на эффективность и производительность всего поля солнечной электростанции.

Генеральный директор NEXTracker Дэн Шугар (Dan Shugar) сказал: «Для того, чтобы уменьшить затраты клиентов, обеспечить высокую эффективность гелиотермальных установок, повысить их надёжность и срок службы, наша компания постоянно инвестирует в инновационные технологии. Немаловажным стимулом в нашей работе является и желание минимизировать негативное воздействие на окружающую среду».

Традиционный способ соединения с помощью гаек и болтов неизбежно связан с множеством факторов, которые невозможно учесть. На плотность сопряжения могут влиять чистота обработки поверхности, коррозия, влажность, пыль. Эти факторы ведут к образованию зазоров и ослаблению соединения из-за вибрации.

При использовании деформируемого крепежа плотность обжатия элементов в пять раз выше, что достигается использованием пневматического и электрифицированного инструмента. Это снижает необходимость постоянного контроля за состоянием соединений.

Компания NEXTracker производит крепёж для создания неразъёмных соединений, который не ослабевает с течением времени, что избавляет от необходимости периодического контроля и подтягивания гаек. Кроме того, уменьшаются затраты на техническое обслуживание приводов солнечных батарей. У всех моделей CSP NX Horizon™ двигатели и шестерни надёжно герметизированы.

Работники компании NEXTracker при производстве монтажных работ пользуются высокопроизводительным инструментом Stanley. Например, аккумуляторным заклёпочником Стэнли PB2500N. Его применение обеспечивает повышенную мобильность в полевых условиях – никаких ограничений из-за электрических шнуров и напорных магистралей от компрессоров. Им можно эффективно работать в стесненных условиях, а благодаря отличной эргономике значительно снижается усталость работника.

«Аккумуляторные заклёпочники от Stanley Assembly Technologies заметно повысили производительность работ при установке солнечных батарей и их качество. Наши рабочие чрезвычайно довольны возможностями, которые предоставляет им этот инструмент», – сказал Дэн Шугар.

Ещё одним фактором, позволяющим уменьшить NEXTracke расходы на обслуживание полей солнечных батарей, является прочность неразъёмных соединений. Они спокойно выдерживают любые климатические катаклизмы. Не только штормовой, но даже ураганный ветер не может повредить конструкций, собранных на вытяжных заклёпках этого бренда. По данным компании GCube – ведущего европейского страховщика систем возобновляемой энергии, наибольшее число страховых случаев фиксируется именно по причине погодных условий. В 2018 году на них пришлось свыше 15% всех претензий.

Использование неразъёмного крепежа значительно снижает эксплуатационные и ремонтные расходы компании NEXTracke, его монтаж осуществляется профессиональными аккумуляторными заклёпочниками STANLEY.

Источник: https://dewalt.line-tools.ru/stanley/