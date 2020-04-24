Банк «Левобережный» предоставляет бесплатную отсрочку по кредитам

Клиенты с положительной кредитной историей в банке, не имеющие текущей просроченной задолженности, могут получить отсрочку до 3 месяцев на погашение основного долга. То есть в этот период клиент будет платить только проценты по кредиту. При этом срок кредита не изменяется.

Услуга подойдет заемщикам, которые не могут получить кредитные каникулы по федеральному закону от 03.04.2020 №106-ФЗ, но пострадали от распространения коронавирусной инфекции: заболели, находятся на вынужденном карантине, частично потеряли свой доход, а также испытывающие временные трудности с погашением регулярных платежей по кредитам.

Услугу «Время помогать» можно получить, подав заявление в ПАО банк «Левобережный» и подписав дополнительное соглашение к кредитному договору. Услуга не распространяется на программу кредитования «Газификация жилья».

Подробные условия, а также перечень необходимых документов можно узнать на сайте банка или по телефону службы поддержки клиента 8-800-3333-555.

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Фото: пресс-служба банка