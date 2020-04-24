Малышу с ДЦП требуются деньги на лечение

У шестилетнего Саши Черняева детский церебральный паралич. Ему необходимы деньги на лечение.

— Сын родился в тяжелом состоянии. Выписали нас лишь месяц спустя, под наблюдение невролога. Саша сильно отставал в развитии: поздно начал переворачиваться, садиться. В девять месяцев ему поставили диагноз «детский церебральный паралич», — рассказывает мама Саши Наталья Черняева.

По ее словам, семья много занималась реабилитацией Саши, возили его на различные процедуры и занятия.

— Постепенно состояние Саши стало улучшаться: к двум годам он начал уверенно сидеть, а в три года — хорошо говорить. В четыре – благодаря занятиям в ходунках, которые нам помог приобрести Русфонд, — Саша научился стоять и ходить. Спасибо всем огромное! — говорит Наталья.

После недавней операции по исправлению деформации стоп Саше требуется обязательное лечение. Предстоит восстановить двигательные функции обеих ног, снова научить Сашу самостоятельно делать шаги.

— Саша перенес оперативное лечение по поводу плосковальгусной деформации стоп. С целью восстановления тканей и двигательной активности в послеоперационном периоде мальчику необходимы курсы реабилитационного лечения. Ребенок научится новому стереотипу движения, будет устойчивее ходить по комнате, — отметила невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск) Оксана Тасенкова.

По данным Русфонда, стоимость лечения составляет 213 360 рублей. Семья Саши собрать такую сумму самостоятельно не в состоянии, поэтому они просят помощи.

— Такая реабилитация должна проводиться специалистами, комплексно и поэтапно. Нас готовы принять в новосибирском Центре семейной медицины. Но оплатить лечение сами мы не можем – в семье трое маленьких детей, живем на небольшую зарплату мужа. Пожалуйста, помогите! — говорит Наталья.

Фото из архива семьи