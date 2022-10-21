Как обстоит дело с арендой жилья во Владивостоке

Необходимость в аренде жилья возникает у разных категорий граждан. Так поступают семейные люди, которые еще не успели обзавестись собственной недвижимостью, студенты и командировочные.

Снимать квартиру во Владивостоке могут частные лица и представители различных организаций, к примеру, для сотрудников, которые приехали в город в командировку. Благо вариантов предостаточно.

Какие квартиры можно арендовать во Владивостоке

Квартиру во Владивостоке можно арендовать напрямую от собственника или воспользоваться услугами агентства. Это может быть элитная или, наоборот, бюджетная жилплощадь. Многие ищут квартиру с ремонтом, чтобы не затруднять себя лишними переделками.

Арендаторам предлагаются 1,2, 3 и 4 комнатные апартаменты. У молодежи спросом пользуются студии. В аренду также сдаются дома, но квартиры более востребованы. Между собственником недвижимости и арендатором заключается договор, в котором прописываются все условия: стоимость, сроки аренды, график внесения оплаты.

Критерии выбора квартиры для последующей аренды

Правильный выбор квартиры избавит от необходимости искать что-то другое через короткий промежуток времени. Если она снимается на длительный срок, рекомендуется сразу уточнить у владельца – не собирается ли он ее продавать в ближайшем будущем. Многие съемщики оказываются в подобной ситуации и потом вынуждены переезжать в срочном порядке.

Других наоборот интересует возможность выкупа недвижимости после окончания срока действия арендного соглашения. Уточняйте этот момент заранее.

Выбирая жилплощадь для аренды, акцентируйте внимание на ее:

месторасположении;

площади;

техническом состоянии.

Квартира должна располагаться в таком месте, чтобы было удобно добираться до работы или университета. Но учтите, что недвижимость в центре будет стоить в разы дороже, чем на окраинах. Зато в центральной части города прекрасно развита инфраструктура, нет проблем с транспортным сообщением.

Если квартира нужна для одного человека и есть потребность в экономии, можно снять студию в одном из спальных районов. Большой семье придется поискать что-то попросторнее, иначе будет тесно.

На этапе подбора недвижимости не стоит гнаться за дешевизной – хорошие апартаменты не могут стоить копейки, даже в том случае, если хозяину нужно сдать их срочно. Цена в таких случаях снижается, но ненамного. Торопиться с авансом также не стоит, предварительно нужно удостовериться, что общее происходит с собственником, а не с человеком, который просто им представляется. Рекомендуется проверить документы на квартиру, доказывающие право собственности и паспорт владельца. Это должны быть оригиналы, а не копии.

Обязательно составьте опись имущества, оценив облик недвижимости, мебели, сантехники и бытовой техники.

Расплачивайтесь за аренду только по безналу.

Полезные рекомендации съемщикам

Квартиры в городе Владивосток сдаются на разные сроки. Жилье можно арендовать на несколько дней, недель, месяцев и даже лет. Есть варианты с посуточной арендой. Тут каждый сам решает, что ему больше подходит.

Перед заключением арендного соглашения нужно тщательно проверить всю сантехнику и бытовую технику. Убедиться в исправности плиты, холодильника, унитаза, стиральной машины. Покупать что-то из этого для съемной квартиры дорого и нецелесообразно. К тому же, несправная сантехника может стать причиной сырости и плесени в санузле.

Не помешает также проверить розетки. Особое внимание обратите на окна с дверями, они должны нормально открываться и закрываться.

Если квартира снимается в зимний период, удостоверьтесь, что в комнатах тепло. Климат во Владивостоке достаточно холодный. Личный осмотр квартиры перед заключением арендного соглашения обязателен, не стоит верить фотографиям и словам владельцам.

Если что-то из техники поломано, акцентируйте на этом внимание собственника и узнайте, планирует ли он устранять неполадку или, возможно, снизит цену на аренду.

Арендовать жилую недвижимость проще всего через специальный сайт. Это позволит неторопливо изучить имеющиеся варианты. Выбрав подходящий, назначить встречу с собственником. Узнать, как давно он сдает жилье и что входит в стоимость аренды. Обязательно поинтересуйтесь, кем были предыдущие арендаторы, и по какой причине они съехали. Спросите, какие вещи собственник заберет, а какие оставит в квартире.

Многие арендаторы спрашивают у владельца, как часто он будет приходить и обозначить, что это всегда должно быть по предварительной договоренности. Одного визита в месяц для проверок более чем достаточно.

Не помешает также узнать, сколько вообще владельцев у недвижимости и все ли согласны на ее сдачу арендаторам – это позволит избежать проблем в будущем.