Как обстоит дело с арендой жилья во Владивостоке

Необходимость в аренде жилья возникает у разных категорий граждан. Так поступают семейные люди, которые еще не успели обзавестись собственной недвижимостью, студенты и командировочные.
Снимать квартиру во Владивостоке могут частные лица и представители различных организаций, к примеру, для сотрудников, которые приехали в город в командировку. Благо вариантов предостаточно.
Квартиру во Владивостоке можно арендовать напрямую от собственника или воспользоваться услугами агентства. Это может быть элитная или, наоборот, бюджетная жилплощадь. Многие ищут квартиру с ремонтом, чтобы не затруднять себя лишними переделками.
Арендаторам предлагаются 1,2, 3 и 4 комнатные апартаменты. У молодежи спросом пользуются студии. В аренду также сдаются дома, но квартиры более востребованы. Между собственником недвижимости и арендатором заключается договор, в котором прописываются все условия: стоимость, сроки аренды, график внесения оплаты.
Правильный выбор квартиры избавит от необходимости искать что-то другое через короткий промежуток времени. Если она снимается на длительный срок, рекомендуется сразу уточнить у владельца – не собирается ли он ее продавать в ближайшем будущем. Многие съемщики оказываются в подобной ситуации и потом вынуждены переезжать в срочном порядке.
Других наоборот интересует возможность выкупа недвижимости после окончания срока действия арендного соглашения. Уточняйте этот момент заранее.
Выбирая жилплощадь для аренды, акцентируйте внимание на ее:
Квартира должна располагаться в таком месте, чтобы было удобно добираться до работы или университета. Но учтите, что недвижимость в центре будет стоить в разы дороже, чем на окраинах. Зато в центральной части города прекрасно развита инфраструктура, нет проблем с транспортным сообщением.
Если квартира нужна для одного человека и есть потребность в экономии, можно снять студию в одном из спальных районов. Большой семье придется поискать что-то попросторнее, иначе будет тесно.
На этапе подбора недвижимости не стоит гнаться за дешевизной – хорошие апартаменты не могут стоить копейки, даже в том случае, если хозяину нужно сдать их срочно. Цена в таких случаях снижается, но ненамного. Торопиться с авансом также не стоит, предварительно нужно удостовериться, что общее происходит с собственником, а не с человеком, который просто им представляется. Рекомендуется проверить документы на квартиру, доказывающие право собственности и паспорт владельца. Это должны быть оригиналы, а не копии.
Обязательно составьте опись имущества, оценив облик недвижимости, мебели, сантехники и бытовой техники.
Расплачивайтесь за аренду только по безналу.
Квартиры в городе Владивосток сдаются на разные сроки. Жилье можно арендовать на несколько дней, недель, месяцев и даже лет. Есть варианты с посуточной арендой. Тут каждый сам решает, что ему больше подходит.
Перед заключением арендного соглашения нужно тщательно проверить всю сантехнику и бытовую технику. Убедиться в исправности плиты, холодильника, унитаза, стиральной машины. Покупать что-то из этого для съемной квартиры дорого и нецелесообразно. К тому же, несправная сантехника может стать причиной сырости и плесени в санузле.
Не помешает также проверить розетки. Особое внимание обратите на окна с дверями, они должны нормально открываться и закрываться.
Если квартира снимается в зимний период, удостоверьтесь, что в комнатах тепло. Климат во Владивостоке достаточно холодный. Личный осмотр квартиры перед заключением арендного соглашения обязателен, не стоит верить фотографиям и словам владельцам.
Если что-то из техники поломано, акцентируйте на этом внимание собственника и узнайте, планирует ли он устранять неполадку или, возможно, снизит цену на аренду.
Арендовать жилую недвижимость проще всего через специальный сайт. Это позволит неторопливо изучить имеющиеся варианты. Выбрав подходящий, назначить встречу с собственником. Узнать, как давно он сдает жилье и что входит в стоимость аренды. Обязательно поинтересуйтесь, кем были предыдущие арендаторы, и по какой причине они съехали. Спросите, какие вещи собственник заберет, а какие оставит в квартире.
Многие арендаторы спрашивают у владельца, как часто он будет приходить и обозначить, что это всегда должно быть по предварительной договоренности. Одного визита в месяц для проверок более чем достаточно.
Не помешает также узнать, сколько вообще владельцев у недвижимости и все ли согласны на ее сдачу арендаторам – это позволит избежать проблем в будущем.
Фото с сайта pixabay.com
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