Ретроградные планеты: перемены, которые готовят вселенские игроки

Меркурий и Сатурн – мощные планеты, ретроградное движение которых оказывает огромное влияние на мир в целом и судьбу отдельного человека в частности. Но кроме них, внести свою лепту в глобальную смену парадигм могут и другие вселенские игроки – Плутон, Марс, Нептун, Уран, Юпитер.

Плутон (с 29.04.22 по 08.10.22)

Это маленькое небесное тело, название которого связано с именем бога Земли, эзотерики считают планетой судьбы. Она обладает мощной энергетикой и значительно влияет на бессознательное конкретного человека и целой цивилизации.

Многие события в мировой истории происходят под воздействием Плутона. Он имеет власть над целыми государствами и народами, компаниями и денежными потоками. В период ретроградного движения он провоцирует дестабилизацию и разногласия в разных сферах общественной жизни. Могут произойти политические перевороты, разрушиться вертикали управления, начаться войны, катастрофы. Меняется массовое самосознание.

Ретроградный Плутон будит в людях отрицательные черты: зависть, злобу, желание мстить. Не стоит поддаваться общественным течениям, лучше полагаться на свои внутренние принципы.

Нептун (с 28.06.22 по 04.12.22)

Голубая планета, названная в честь бога моря, покровительствует мистике и фантазии, творчеству и романтическим отношениям, чувствительности и сопереживанию. Под ее контролем находятся сферы самообмана и иллюзий.

В ретроградной фазе Нептун приносит нестабильность, погружает в хаос и сеет смятение. Рекомендуется перевести фокус внимания с внешних объектов на внутреннее состояние. В этот период стоит посвящать время самоанализу, познанию себя через духовные практики, исполнению свои сокровенных желаний.

Юпитер (с 29.07.22 по 24.11.22)

Самая большая планета Солнечной системы ассоциируется с материальными и духовными благами. В период ретроградности Юпитер действует в глобальном масштабе. Он приводит к обострению ситуаций в политических и экономических системах, запускает трансформационные процессы.

От человека Юпитер требует переосмысления базовых установок и ценностей. Под его влиянием нарушается финансовое положение, зачастую происходит смена сферы деятельности. Не стоит сопротивляться властному гиганту. Желательно принять потери и попытаться найти выгоды в ситуации: если приходится искать новую работу, пусть она будет наиболее высокооплачиваемой и престижной. Не следует рисковать деньгами, брать кредиты, увлекаться азартными играми и менять место жительства. Рекомендуется рассчитаться со всеми долгами: и денежными, и моральными.

Уран (с 24.08.22 по 22.01.23)

Уран – бог неба и посланник космоса. Планета, названная в его честь, покровительствует революциям и переменам. В ретроградном движении Уран приводит к конфликтам, стремлению к свободе и независимости. Возникает неприязнь ко всему консервативному, на первое место выходят новизна и эксперименты над материей и душой.

Стоит подготовиться к глобальным системным изменениям, разрушению устоявшихся норм, трансформации социальных институций, разного рода неожиданностям. В личной жизни имеет смысл смело открываться всем новому: менять работу, переезжать, заводить отношения. Не следует держаться за то, что уже давно надоело.

Марс (с 30.10.22 по 12.01.23)

Марс пребывает в ретро-фазе 1 раз в 2,5 года. В этот период активная и агрессивная планета начинает тормозить все процессы. Замедляется реализация проектов, снижается поступление ресурсов, становится меньше энергии.

Ретроградный Марс требует повышенного внимания ко всему, что касается конфликтных ситуаций. Лучше избегать ссор и тяжб, а также контролировать агрессию и не проявлять жестокости по отношению к людям. Иначе возникает риск материальных и моральных потерь.

Астрология – древнее системное знание, к которому стоит обращаться во время планирования и принятия решений. Каждая планета влияет на людей и общественные процессы. «Ретроградный букет», который действует сейчас, точно пытается изменить Землю. Будут ли это положительные трансформации, во многом зависит от желания мировых лидеров заметить знаки, которые подают небесные тела.