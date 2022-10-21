Владимира Лаптева оставили под стражей

Постановлением апелляционной инстанции Новосибирского областного суда от 21 октября оставлено без изменения постановление Центрального районного суда Новосибирска в отношении Владимира Лаптева апелляционные жалобы защиты без удовлетворения. Об этом сообщила пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области. Заседание прошло в формате ВКС. Депутата регионального парламента оставили под стражей.

Напомним, председатель комиссии по экологии и экс-сенатор Владимир Лаптев был задержан в конце сентября. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело, а в его доме прошел обыск. Лаптев подозревается в получении взятки от коллеги-депутата за оплачиваемую из бюджета должность в комиссии по экологии. 28 сентября он был взят под стражу и отправлен в СИЗО.

Владимир Лаптев представляет в региональном парламенте партию «Единая Россия». Избран по округу №3. Также работал депутатом в 4, 5 и 6 созывах. С 2015 года по 2020 год — член совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания Новосибирской области. По данным, размещенным на сайте регионального парламента, Владимир Лаптев в 2021 году заработал 2,9 млн рублей. У него в собственности дом 368 кв метров, земельный участок 318 кв м и гараж — 25 кв м. У несовершеннолетнего ребенка участки площадью 1420 кв м и 796 кв м, а также объект — 210 кв м и квартира 28.7 кв м.

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