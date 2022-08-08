Как оценить качество дивана: советы по выбору

Покупка дивана – финансовое вложение, поэтому чтобы не ошибиться и купить диван своей мечты, обратите внимание на некоторые советы.
Посидите на новом диване, потому что комфорт превыше всего. Если диван удобный, обратите внимание на детали: ровные и аккуратно обработанные швы и отсутствие вмятины после сидения свидетельствуют о высоком качестве. Примените обоняние: ощущение едкого запаха – это остатки химических веществ, используемых при производстве. Сильный запах может вредить здоровью. Диван должен быть не только визуально удовлетворять вас, но и не иметь выраженных дефектов при эксплуатации.
«Скелет» дивана изготавливают из пород дерева, ДСП, металла или фанеры:
Если диван раскладной и предполагается частое использование, убедитесь при покупке, что механизм трансформации прост и надежен. Для этого надо несколько раз самостоятельно сложить и разложить диван.
Это должен быть пружинный блок или пенополиуретан высокой плотности. Надежный и долговечный наполнитель состоит из нескольких слоев: верхний мягкий объемный слой, средний пружинный или полиуретановый и нижний, защищающий от соприкосновения с каркасом.
Подушки наполняются, как правило, мягкими синтетическими заменителями. Не упускайте возможности проверить плотность подушек. Насколько комфортна подушка для отдыха – решает каждый самостоятельно.
Значение имеет не только их приятный вид и тактильная привлекательность, но и долговечность. Главные параметры выбора:
Всегда поминте о правилах использования дивана, которые обеспечат долговечность мебели:
Всегда можно обратиться в компанию, которая осуществляет чистку дивана на дому. И последнее: покупайте диваны от признанных производителей. Удачной покупки!
Фото с сайта мебельного салона Шкафы-Диваны
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