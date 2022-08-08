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Как оценить качество дивана: советы по выбору

  • 08/08/2022, 18:56
Купить качественный диван - нетривиальная задача. Сегодня мы расскажем о том, как оценить качество дивана при покупки и приобрести диван своей мечты!

Покупка дивана – финансовое вложение, поэтому чтобы не ошибиться и купить диван своей мечты, обратите внимание на некоторые советы.

Качество с первого взгляда

Посидите на новом диване, потому что комфорт превыше всего. Если диван удобный, обратите внимание на детали: ровные и аккуратно обработанные швы и отсутствие вмятины после сидения свидетельствуют о высоком качестве. Примените обоняние: ощущение едкого запаха – это остатки химических веществ, используемых при производстве. Сильный запах может вредить здоровью. Диван должен быть не только визуально удовлетворять вас, но и не иметь выраженных дефектов при эксплуатации.

Проверка отдельных деталей

Прочная основа

«Скелет» дивана изготавливают из пород дерева, ДСП, металла или фанеры:

  • Каркас из фанеры — ненадежный вариант, если толщина листа менее 15 сантиметров.
  • Основа дивана из ДСП для прочности должна комбинироваться с металлом и деревом.
  • Самый популярный каркас — из натуральных пород дерева, но он не должен быть склеен из брусков. Наиболее долговечен диван с металлической основой. Его минус – большой вес.

Механизмы раскладки

Если диван раскладной и предполагается частое использование, убедитесь при покупке, что механизм трансформации прост и надежен. Для этого надо несколько раз самостоятельно сложить и разложить диван.

Наполнитель

Это должен быть пружинный блок или пенополиуретан высокой плотности. Надежный и долговечный наполнитель состоит из нескольких слоев: верхний мягкий объемный слой, средний пружинный или полиуретановый и нижний, защищающий от соприкосновения с каркасом.

Подушки наполняются, как правило, мягкими синтетическими заменителями. Не упускайте возможности проверить плотность подушек. Насколько комфортна подушка для отдыха – решает каждый самостоятельно.

Ткани для обивки

Значение имеет не только их приятный вид и тактильная привлекательность, но и долговечность. Главные параметры выбора:

  • легкость чистки;
  • устойчивость против выгорания, влаги, истирания и механического воздействия;
  • гармоничность со стилем интерьера.

Правила эксплуатации

Всегда поминте о правилах использования дивана, которые обеспечат долговечность мебели:

  • не ставить диван у источников тепла;
  • использовать специальные средства для чистки;
  • не забывать о регулярном уходе: протирание деревянных поверхностей и использование пылесоса для очистки ткани.

Всегда можно обратиться в компанию, которая осуществляет чистку дивана на дому. И последнее: покупайте диваны от признанных производителей. Удачной покупки!

Фото с сайта мебельного салона Шкафы-Диваны

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