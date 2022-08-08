Падение цен на вторсырье ударило по сборщикам и отрикошетило по производителям

Под давлением обстоятельств

Сборщики вторсырья затаились. Часть компаний уже начала закрываться, часть прекратила прием сырья, в том числе потому, что население и предприятия перестали его сдавать. Об этом сообщили редакции Infopro54 сразу несколько участников рынка.

— Это проблема характерна для всех регионов страны. В предыдущие годы в летние месяцы рынок всегда немного проседал. В этот период банкротились и уходили с него, так скажем, временщики, которые быстро пришли и быстро ушли. В этом году ситуация хуже: рынок не то что проседает — он катится, а местами просто летит вниз, — комментирует руководитель проектов ГК «Тайгер-Сибирь» Павел Арбатский. — Можете даже обратить внимание на простые контейнерные площадки. Если раньше там активно собирали бумагу, картон, то сейчас она может спокойно лежать, никому не нужная. Повсеместно закрываются приемные пункты.

Он связывает падение рынка с уходом или сокращением производства крупных компаний, которые используют собранное вторсырье для производства конечной продукции.

Директор ООО «Экорекс-Металл» Артем Землянников добавил, что спрос на сырье снизился на всех сегментах рынка. У всех его участников склады забиты готовой продукцией, и они снижением цен ограничивали заход сырья для производства.

Павел Арбатский отмечает, что ГК «Тайгер-Сибирь» продолжает работать над сбором сырья.

— У нас есть свои перерабатывающие предприятия, площадки для накопления сырья. Кроме того, заводы, с которыми мы работаем, предлагают нам, как оптовым поставщикам сырья, более выгодные цены, чем розничным сборщикам, — поясняет он.

Редакция попросила участников рынка проанализировать глубину падения и ситуацию на разных сегментах рынка сбора вторсырья.

Картон. Цены убили интерес

По словам Артема Землянникова, основное падение цен было зафиксировано на картон.

— Цены на закуп макулатуры просели почти в 3 раза: с 15-16 рублей весной (закупали компании из Набережных Челнов) до 6-7 рублей. Я говорю о гофрокартоне. Потребление готовой продукции для упаковки, в которой он используется, сократилось, часть производств остановилась. Упал объем ввоза импортных товаров, который переупаковывался в России, — поясняет он. — Люди перестали сдавать картон за такие деньги. Они предпочитают его выбрасывать, так как получить достойное вознаграждение за это сырье сейчас невозможно.

Что касается белой бумаги и газет, то этот сегмент не пострадал, так как цены закупа остались на прежнем уровне, спрос на сырье у производителей сохранился

Пластик. Диверсификация рулит

Учредитель ООО «ПТК Новопак» Олег Ростовский считает, что цены на все виды пластика начали падать в феврале, и на сегодняшний день падение составило от 30 до 50% — в зависимости от вида сырья, его качества, уровня сортировки и т.д.

— Январь и февраль для нашего сегмента рынка в принципе низкий сезон. В конце февраля начали резко меняться логистические и производственные цепочки, а с мая цены летели вниз со свистом, — поясняет собеседник редакции.

Эту динамику эксперт объясняет падением объемов потребления конечной продукции, а также сокращением объема перевозок и потребительского спроса.

— Мы работаем на двух сегментах рынка, и могу сказать, что больше всего упала стрейч-пленка (в основном используется для обмотки поддонов непищевого назначения). Не исключаю, что это связано с закрытием экспортных каналов у ряда предприятий: они перестали отправлять свою продукцию партнерам за рубеж. А также падением объемов импорта — его уже не пересортировывают и не переупаковывают в Новосибирске, — комментирует Олег Ростовский. — Если брать вторичную ПВД-пленку, то здесь ситуация получше. Хотя и тут мы видим, что некоторые потребители сократили объемы закупок.

Металл. Перегнули палку

Что касается металла, то, по наблюдению Артема Землянникова, цены на лом упали в 2 раза: с 27-30 тысяч рублей за тонну в начале мая до 14-15 тысяч рублей в июле.

— Цена начала падать с третьей декады мая и по горочке катилась весь июнь. У сборщиков материал накапливался на площадках, они не могли его отгрузить. Рынок снижался очень интенсивно, — констатирует собеседник редакции. — В июле ценники на земле, на площадках пришлось опустить до 10 рублей (ранее около 20 рублей за кг), и заготовка ломосбора фактически остановилась. Ломосдатчики притаились. К примеру, у меня лежало сырье средневзвешенной стоимостью 22 тысячи рублей за тонну, а продать я его мог по 14 тысяч. Естественно, я решил подождать отскока.

По мнению эксперта, падение спроса на лом связано с остановкой экспорта готовой продукции металлургических комбинатов.

— Например, у «Северстали» на экспорт уходили 60% продукции. Все контракты у компании рухнули, она начала останавливать печи, потребность в ломе снизилась, — поясняет Землянников. — По лому цветных металлов упала мировая биржа. Медь, алюминий, никель — это биржевой товар, и цена на них формируется из расчета лондонской биржи металлов плюс курс национальной валюты.

Он пояснил, что укрепление рубля привело к сокращению цены в рублевом эквиваленте. К примеру, в феврале-марте лом меди стоил 700 рублей за кг, к июлю сократился до 350-400 рублей.

— В результате люди оказались с дорогими остатками металлов на складах. При этом из-за роста ставки ЦБ народ перестал покупать недвижимость, и со стороны застройщиков спрос на металл тоже упал, — комментирует директор «Экорекс». — Все заводы притаились, так как пытались сориентироваться, что делать дальше, нащупывали дно, чтобы к ним ехало дешевое сырье, но перегнули палку — и поставки остановилось. Оказалось, что рынок по такой наценке работать не хочет. Поставщики заявили, что в текущих реалиях контракты исполнять невозможно. Кроме того, в это время Минпромторг РФ начал давить на металлургов, чтобы они снижали цену на готовую продукцию: на арматуру и все остальное.

Отскочить от дна

— Многие, конечно, ждут поддержки от государства. Пока для этого есть механизм РОП, который реально может помочь отрасли и который уже должен поехать на полную мощь, — считает Павел Арбатский.

— Сейчас покупатели сырья попробовали дойти до дна, поняли, что заготовка начинает останавливаться, а рынок нужно стимулировать, что сейчас и пытаются делать поднятием цен. Тем же металлургам нужно формировать зимние запасы. В ноябре-январе ломосбор сокращается, а предприятиям нужны запасы, чтобы производство не остановилось, — поясняет он. — Сейчас они пытаются нащупать цены, по которым народ поедет сдавать вторсырье.

Артем Землянников считает, что сейчас все потребители сырья будут нащупывать золотую середину, чтобы, с одной стороны, не убить полностью заготовку сырья, с другой — не покупать его по дорогой цене и убивать собственные доходы.

Что касается сборщиков, то, по мнению собеседника редакции, здесь все зависит от их финансового состояния. Те, у кого есть средства, пытаются купить сырье подешевле, чтобы потом продать подороже. Не факт, что это у них получится. Эксперт сомневается, что цены на сырье вырастут до уровня, который был в феврале-апреле. Часть игроков рынка предпочитают работать с колес, ориентируясь на заказы партнеров и цены на сырье, которые они предлагают.

Кстати, ряд участников рынка констатируют, что в июле цены на лом металла отскочили от дна и выросли на 4,5-5,5 тысяч рублей по разным потребителям и по разным направлениям. Об этом, в частности, пишет эксперт специализированного портала INFOLOM под ником ЗВЁР. Он не исключает, что в первые 2 недели августа может произойти рост цен на лом (особенно на неделе с 1 по 7 августа), после чего заводы предпримут попытку снижения цен.

— Не уверен в ее успешности, но если она и удастся, то снижение будет непродолжительным и не таким глубоким как в июне. Можем откатиться на уровень 18-20 тысяч рублей. После чего имеем все шансы вернуться на уровень 22 тысяч или выше (при благоприятной внешней конъюнктуре), но это уже будет другая история… — пишет эксперт.

Олег Ростовский не исключает, что на пластиковом сегменте просадка вниз может продолжиться, и цены упадут еще в 1,5 раза.

— После этого начнутся банкротства либо временный выход сборщиков с рынка. Многие компании могут достаточно быстро свернуться и точно также быстро войти при стабилизации ситуации. Они очень мобильны, — поясняет он. — Что касается переработчиков, то у тех, кто работает с разными видами пластика, ситуация более стабильна за счет того, что падение цены на сырье и спроса на их продукцию неравномерно по сегментам рынка. Кроме того, большинство переработчиков диверсифицируют свои риски, производя из переработанного в гранулы сырья конечную продукцию. Что касается нашей компании, то, как и многие игроки рынка, мы сейчас предпочитаем работать от заказа, не создавая большие запасы сырья. На падающем рынке это нежизнеспособное решение.

Стекло. Против тренда

— Падения цены на стекольные отходы не наблюдаем. В настоящее время стеклобой стоит дороже, чем смесь природных компонентов, используемых для изготовления стеклотары. Тем не менее, сборщики занимаются отходами стекла по остаточному принципу, отдавая приоритет более ликвидным, например, той же алюминиевой банке, — пояснил в ответ на запрос редакции генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.

— Стекло не должно попадать на полигоны. В идеале, все отходы, имеющие потенциал к вовлечению в промышленный оборот, нужно сортировать по видам у источника образования и отправлять на переработку. Например, «Сибстекло» совместно с крупнейшей пивоваренной компанией AB InBev Efes реализует проект по сбору стеклотары от предприятий сектора HoReCa, принимает отходы стекла у физических и юридических лиц, готово участвовать в создании прозрачной системы обращения с ТКО, как это было в Томске, распространяя на другие регионы опыт по размещению контейнеров для разделения отходов, — говорит Мор. — Рассчитываем, что в результате развития инфраструктуры доля вторсырья при производстве стеклянной упаковки к 2024 году достигнет 40 %.

По его словам, при перевозке в потоке смешанных ТКО в мусоровозах-компакторах бутылки спрессовывают под сильнейшим давлением, раздрабливая на осколки, извлечь их из груды мусора практически невозможно.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что раздельный сбор мусора приведет к росту тарифов на утилизацию ТКО.