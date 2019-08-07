Как один закрытый кредит открывает множество дверей

Желаемая должность

Реальная история: москвичка Екатерина решила сменить место работы, где трудилась более 8 лет. Отправляясь на собеседования, она оказалась совершенно не готовой к причине отказа. Работодатели отказывали Екатерине, потому что у нее не было ни одного кредита. Так привычка копить деньги стала причиной отказа соискателю с внушительным послужным списком.

Впрочем, юристы утверждают, что подобная практика может быть опровергнута в суде. Плохая кредитная история является серьезной причиной для отказа, но отсутствующая история – вопрос спорный.

Вождение автомобиля

Студентка Евгения живет в Санкт-Петербурге и часто путешествует как по России, так и за границей. Девушка решила, что нужно переходить на новый уровень туризма, и предприняла несколько попыток арендовать машину.

Но все авторитетные крупные сети отказали Евгении, потому что у нее отсутствовала положительная кредитная история. Некоторые компании были готовы пойти на уступки и предлагали арендовать машину с помощью кредитной карты. И здесь девушке тоже не повезло – так как она новичок в мире кредитов, то и карту ей предлагали с недостаточным, низким лимитом.

Одобрение ипотеки

Два друга со средней заработной платой решили купить квартиры в ипотеку. Алексей собрал внушительный первоначальный взнос и отправился в банк N. Но Алексею отказали, потому что ранее он никогда не брал кредиты. Пришлось ему идти в другой банк и получать ипотеку под гораздо больший процент.

А вот его другу Дмитрию повезло больше. Несмотря на небольшой первоначальный взнос, банк N одобрил ему ипотеку с небольшой процентной ставкой. А все потому, что ранее Дмитрий уже брал кредиты и успешно, вовремя их выплачивал.

Выгодный кредит

Обычно в жизни одним кредитом история не ограничивается. Но наличие первого, пускай даже очень небольшого, займа поможет сэкономить на следующем. Потому что банк охотнее предоставит более выгодную процентную ставку заемщику, который уже зарекомендовал себя и проявил свою состоятельность и ответственность.

Кредит с созаемщиком

В некоторых случаях, например, при оформлении ипотеки, принято приглашать созаемщика для подтверждения платежеспособности. Реальный случай на практике подтвердил, что созаемщик также должен обладать определенной кредитной историей, иначе может последовать отказ по заявке. И даже высокий уровень дохода не перевесит чашу весов в сторону положительного ответа от банка.

Материал подготовлен командой финансового портала Zaim.com