В Новосибирске пройдет «FASHIONSTAR-Сибирь»

Выставочный проект «FASHIONSTAR-Сибирь» пройдет с 9 по 11 сентября в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Участниками станут владельцы сетей магазинов одежды и индивидуальных предпринимателей Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Павлодарской областей, Красноярского края, Республик Алтай и Хакасия, сообщает минпромторг области.

В деловую программу входит блок семинаров, посвященных маркировке товаров легкой промышленности. Спикерами станут технический директор компании «КупиКассу» группы компаний «АкваБайт» Михаил Чистяков, директор ООО «АйТи Шеф», эксперт в области оборудования для нанесения маркировки Александр Лузгин. Тему маркировки поддержит исполнительный директор компании Smart Lines Анастасия Туровская.

В рамках программы также состоятся семинары «Госзакупки как перспективный рынок сбыта» и «Особенности участия в закупках одежды». На эти темы выступят эксперты в сфере закупок, преподаватели кафедр института «Госзаказ» Юлия Шанина, Анастасия Унжакова и Анна Сизова. Эксперт по модным продажам Елена Виноградова проведет семинар «Стратегии продвижения офлайн-магазина», а бизнес-коуч, генеральный директор PFSolution Елисеева Екатерина расскажет где искать новые возможности для продаж.

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