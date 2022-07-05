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Как оградить взрослого ребенка от обмана при первом трудоустройстве

  • 05/07/2022, 11:48
новости Новосибирской области
Только официальное трудоустройство гарантирует соблюдение прав несовершеннолетнего, уверяет эксперт.

Подработка на время летних каникул — отличное решение для школьника или студента. Что важно знать новосибирцам про трудоустройство подростка, рассказывает Александр Южалин, директор юридической практики и эксперт по ТК РФ в SuperJob.

Прежде всего нужно убедиться, что трудовые отношения будут оформлены официально. Уточните, будет ли работодатель заключать с подростком договор, и, если да, то какой? Только официальное трудоустройство (когда заключается именно трудовой договор) гарантирует соблюдение прав несовершеннолетнего. В остальных случаях обман, к сожалению, не исключен.

По словам эксперта, в трудовом договоре следует обратить внимание на следующие условия:

1) В чем заключается работа, на которую принимают подростка? Где находится место работы?

2) Каким будет режим работы?

3) Какой размер заработной платы предусмотрен и в какие дни она должна быть выплачена?

4) На какой срок заключается трудовой договор?

С какого возраста можно заключить трудовой договор

Общий возраст для заключения трудового договора — 16 лет. То есть, если вашему сыну или дочери исполнилось 16, он/она может самостоятельно, не спрашивая ни у кого разрешения, устроиться на работу.

При соблюдении отдельных условий трудовой договор может быть заключен и раньше. Можно устроиться на работу и в 14 лет, но:

  • необходимо письменное согласие одного из родителей и органов опеки и попечительства;
  • работать можно без ущерба для обучения.

Если общее образование уже получено, то можно устроиться на работу с 15 лет, без согласия родителей и органов опеки.

Трудоустроиться в возрасте младше 14 лет можно лишь в том случае, если это творческая работа в кино, театре, цирке или концертной организации. В этих случаях договор от имени подростка должен подписать один из родителей, и нужно получить согласие органов опеки и попечительства.

На какой работе нельзя работать несовершеннолетним

До достижения 18 лет подросток не может быть принят:

  • на работу с вредными условиями труда;
  • на работу, которая может причинить вред здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания);
  • на работу, где необходимо поднимать тяжести свыше установленных норм.

Сколько можно работать подростку

Продолжительность рабочего времени в неделю и в день будет зависеть от возраста и от того, учится ли подросток параллельно с работой.

Возраст Продолжительность работы

в неделю 
До 16 лет не более 24 часов в неделю
От 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю

В период каникул:

Возраст Продолжительность работы в день
от 14 до 15 лет 4 часа
от 15 до 16 лет 5 часов
от 16 до 18 лет 7 часов

При совмещении работы и обучения:

Возраст Продолжительность работы в день
от 14 до 16 лет 2,5 часа
от 16 до 18 лет 4 часа

Какие документы потребуются

Для приема на работу нужно предоставить комплект документов (помимо согласия родителей и органов опеки). В их число входят:

  • паспорт;
  • трудовая книжка (если она была оформлена ранее, и работник от нее не отказался) и/или сведения о трудовой деятельности — за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
  • документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС) — за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
  • документ об образовании (если требуется соответствующее образование или подготовка);
  • документ воинского учета (если молодой человек встал на учет в военкомат).

Также потребуется пройти обязательный медицинский осмотр. Медосмотр проводится за счет средств работодателя. Допуск к работе может быть разрешен только в случае, если такая работа не противопоказана подростку.

С момента заключения договора несовершеннолетнему работнику будет начисляться страховой и «пенсионный» стаж. Работодатель обязан уведомить Пенсионный фонд РФ о приеме на работу несовершеннолетнего работника.

Материал предоставлен пресс-службой SuperJob

Фото: pexels.com — Julia M Cameron

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : юридическая консультация трудоустройство дети


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