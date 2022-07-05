Как оградить взрослого ребенка от обмана при первом трудоустройстве

Подработка на время летних каникул — отличное решение для школьника или студента. Что важно знать новосибирцам про трудоустройство подростка, рассказывает Александр Южалин, директор юридической практики и эксперт по ТК РФ в SuperJob.
Прежде всего нужно убедиться, что трудовые отношения будут оформлены официально. Уточните, будет ли работодатель заключать с подростком договор, и, если да, то какой? Только официальное трудоустройство (когда заключается именно трудовой договор) гарантирует соблюдение прав несовершеннолетнего. В остальных случаях обман, к сожалению, не исключен.
По словам эксперта, в трудовом договоре следует обратить внимание на следующие условия:
1) В чем заключается работа, на которую принимают подростка? Где находится место работы?
2) Каким будет режим работы?
3) Какой размер заработной платы предусмотрен и в какие дни она должна быть выплачена?
4) На какой срок заключается трудовой договор?
Общий возраст для заключения трудового договора — 16 лет. То есть, если вашему сыну или дочери исполнилось 16, он/она может самостоятельно, не спрашивая ни у кого разрешения, устроиться на работу.
При соблюдении отдельных условий трудовой договор может быть заключен и раньше. Можно устроиться на работу и в 14 лет, но:
Если общее образование уже получено, то можно устроиться на работу с 15 лет, без согласия родителей и органов опеки.
Трудоустроиться в возрасте младше 14 лет можно лишь в том случае, если это творческая работа в кино, театре, цирке или концертной организации. В этих случаях договор от имени подростка должен подписать один из родителей, и нужно получить согласие органов опеки и попечительства.
До достижения 18 лет подросток не может быть принят:
Продолжительность рабочего времени в неделю и в день будет зависеть от возраста и от того, учится ли подросток параллельно с работой.
|Возраст
|Продолжительность работы
в неделю
|До 16 лет
|не более 24 часов в неделю
|От 16 до 18 лет
|не более 35 часов в неделю
В период каникул:
|Возраст
|Продолжительность работы в день
|от 14 до 15 лет
|4 часа
|от 15 до 16 лет
|5 часов
|от 16 до 18 лет
|7 часов
При совмещении работы и обучения:
|Возраст
|Продолжительность работы в день
|от 14 до 16 лет
|2,5 часа
|от 16 до 18 лет
|4 часа
Для приема на работу нужно предоставить комплект документов (помимо согласия родителей и органов опеки). В их число входят:
Также потребуется пройти обязательный медицинский осмотр. Медосмотр проводится за счет средств работодателя. Допуск к работе может быть разрешен только в случае, если такая работа не противопоказана подростку.
С момента заключения договора несовершеннолетнему работнику будет начисляться страховой и «пенсионный» стаж. Работодатель обязан уведомить Пенсионный фонд РФ о приеме на работу несовершеннолетнего работника.
Материал предоставлен пресс-службой SuperJob
Фото: pexels.com — Julia M Cameron
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