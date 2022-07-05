В суде продолжится рассмотрение дела умершего новосибирского ученого

В Советский районный суд Новосибирска 4 июля поступили апелляционные жалобы от защитников Бессонова А.А. и Колбасы В.В., где они просят отменить постановление суда от 30 июня об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении новосибирского ученого Дмитрия Колкера, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена).
Рассмотрение апелляционных жалоб в Новосибирском областном суде назначено на 11 июля.
Вчера «РИА Новости» опубликовала комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о необходимости задержания Дмитрия Колкера.
— Это полностью прерогатива правоохранительных органов и суда, поэтому мы никоим образом не можем это комментировать, — отмечал Песков.
Адвокат Колкера Александр Федулов сообщал, что ученый не признавал вину после возбуждения в его отношении уголовного дела. В беседе с ТАСС Федулов сказал, что будет возражать против прекращения уголовного дела и настаивать на том, чтобы расследование продолжалось, будет пытаться доказывать невиновность ученого. Он также заявлял, что защита изучит документы, связанные со смертью Дмитрия Колкера, чтобы понять, каким еще образом можно будет попытаться привлечь к ответственности должностных лиц, повлиявших на решение о его аресте.
Ранее редакция сообщала, что на минувших выходных по этой же статье был арестован еще один новосибирский ученый.
Фото с личной страницы Дмитрия Колкера ВКонтакте
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