На территории региона работает более 20 нелегальных перевозчиков мусора

С момента начала деятельности регионального оператора по 1 июля 2022 года специалистами ООО «Экология-Новосибирск» (Входит в ГК «ВИС». — Ред.) на территории региона было зафиксировано 256 несанкционированных свалок. В результате выездных осмотров было установлено, что только 145 свалок по своим морфологическим свойствам является свалкой ТКО, 111 мест несанкционированного размещения отходов состояло из отходов строительства и ремонта, растительных отходов, автомобильных комплектующих (шин), а также грунта с кусками бетона, сообщила пресс-служба регоператора.

— Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов указанные виды отходов не относятся к ТКО, поэтому у ООО «Экология-Новосибирск» отсутствуют полномочия по ликвидации таких свалок, — подчеркивают в компании.

Причиной образования несанкционированных свалок являются два основных фактора.

— Первый — юридические лица и индивидуальные предприниматели, уклоняющиеся от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО. В настоящее время таких предпринимателей, не заключивших договор с региональным оператором, насчитывается более 9 000.

— Второй фактор — деятельность «серых перевозчиков», которые сотрудничают с юридическими лицами, нарушающими закон. «Серые перевозчики», пытаясь заработать, не размещают отходы на полигоне. Они продолжают нарушать природоохранное законодательство и загрязнять окружающую среду региона, устраивая свалки, где сочтут нужным: в лесах, на берегах рек и на обочинах дорог.

По имеющийся у регионального оператора информации на территории Новосибирской области оказывают нелегальные услуги по вывозу ТКО более 20 таких организаций.

В целом с момента начала деятельности регионального оператора по 1 июля 2022 года специалисты «Экологии-Новосибирск» ликвидировали в области 123 несанкционированные свалки ТКО общим объемом 10,6 тыс куб метров. Объем ликвидированных несанкционированных свалок силами органов местного самоуправления и собственников земельных участков — 3,3 тыс куб. метров.

Напомним, в конце апреля Новосибирск находился на грани мусорного коллапса из-за забастовки перевозчиков.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе готовится новая «мусорная» концессия.