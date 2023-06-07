Как ограничить себя в сладком: советы диетологов

Сложно найти человека, который бы не любил сладости. Наградить себя любимым десертом за маленькую победу на работе или насладиться вкусными конфетами с ароматным чаем – что может быть приятнее? Однако у сладкого есть немало существенных минусов, главными из которых являются значительное влияние на вес, обменные процессы, здоровье сосудов. Врачи и специалисты по здоровому питанию наперебой призывают кардинально отказываться от сладкого, чтобы прожить долгую, но, возможно, не слишком счастливую жизнь вдали от излюбленных лакомств.

Однако столь кардинальные решения вовсе ни к чему, особенно сегодня, когда рынок предлагает массу вариантов альтернативных и здоровых сладостей. Да и стоит быть честным с самим собой: полностью вычеркнуть сладкое и другие вкусности из своего рациона может, разве что, человек с нечеловеческой волей. Да и полный отказ от сахара местами даже наносит вред нашему организму, что никак не соотносится со стремлением к здоровому образу жизни. Но мы в состоянии свести к минимуму употребление продуктов, содержащих сахар. И особенно при наличии лишнего веса, на это способны все, если того захотеть.

Быстрые углеводы, которые и являются основой различных сладостей, фастфуда и другой вредной, но вкусной пищи, приносят человеку не только энергию (на весьма короткий отрезок времени), но и значительное удовольствие, что обманывает наш мозг и позволяет заедать стресс. Кто-то настолько сильно подсаживается на такую «углеводную иглу», что теряет контроль над собой и начинает употреблять сладости бесконтрольно, ставя их во главу угла в своей жизни. Потому надо научиться себя ограничивать и контролировать, чтобы сладости не стали единственной радостью в жизни и решением всех проблем. Для этого существуют весьма эффективные техники, которые сможет освоить каждый.

Учимся ограничивать себя в сладком правильно

В первую очередь диетологи и врачи рекомендуют сократить объём сладостей. Делаем это постепенно, но не слишком (не минус одна конфетка в месяц). Дополнительно нужно менять качество самих сладостей. Это означает, что нужно есть не всё подряд без разбора, а только то, что вкусно и одновременно качественно. Торты и пирожные можно позволить себе по большим и значимым праздникам, например, в день рождения, в Новый год, в какую-то важную годовщину. И не пытайтесь хитрить, придумывая для себя лишний повод наесться до отвала. В конце концов, всё это нужно вам и вашему здоровью.

Кроме того, специалисты советуют употреблять сладкое ТОЛЬКО в первой половине дня и в качестве десерта уже после основного приёма пищи. Побаловать себя десертом можно до 3 часов дня. Дело в том, что вечером активность наших инсулиновых рецепторов максимально высока, так что вечером кусок торта нанесёт больше ущерба нашему организму, чем утром или днём. Кстати, именно по этой причине в вечернее время нам всегда сильнее хочется есть (и сладкого, в частности). А в утренние часы голод мучит нас не так сильно, так что сладости не дадут резкого скачка сахара в крови и процесс образования жировой прослойки будет куда менее выраженным.

Также диетологи рекомендуют переходить с традиционных сладостей на фрукты и сезонные ягоды. Особенно это актуально летом, когда для большинства фруктов и ягод наступает сезон. Здесь вы можете себя не ограничивать и есть их хоть каждый день, если у вас нет противопоказаний. Можно позволить себе стакан ягод после завтрака или обеда, а также один фрукт после завтрака и обеда. Кроме того, вы можете добавлять фрукты и ягоды в каши, делать смузи, в общем, фантазии нет предела.

Если душа ваша томится в безответной любви к шоколаду, который так и норовит отложить пару нежелательных складочек в области талии, то можно, конечно, позволить себе максимум одну дольку этого лакомства (примерно 5 г). Однако в данном случае нужно выбирать исключительно качественный и горький шоколад. Положите кусочек шоколада за щёку и начинайте медленно рассасывать, не запивая никакими горячими напитками. Это поможет сохранить ощущение сладости гораздо дольше.

Для тех, кто кладёт сахар в чай и кофе, придумали специальные сахарозаменители – сукралозу, стевию. Не стоит верить обманчивой рекламе о том, что мёд, сироп из топинамбура или агавы, фруктоза – это заменители сахара. Это полноценные углеводные продукты, так что они нанесут вашему организму такой же вред, как и обычный сахар.

При отказе от сладкого нужно будет и менять образ жизни в целом. Например, придерживаться следующих правил: