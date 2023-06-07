Третье ДТП на том же самом месте: ГАЗель насмерть сбила пенсионерку около магазина в Новосибирске

На тротуаре около магазина на улице Сибиряков-Гвардейцев за последние 4 года произошло уже 3 ДТП, в которых погибли 2 человека.

Сегодня, 7 июня, в 10 часов утра в Кировском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Водитель на ГАЗ 2747 двигался задним ходом по тротуару около продуктового магазина по адресу: улица Сибиряков-Гвардейев,40. В пути водитель сбил пенсионерку.

— В результате ДТП женщина 1954 года рождения получила травмы не совместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска.

Очевидцы в социальных сетях пишут, что ГАЗель разгружалась на тротуаре около входа в магазин. Кстати, аналогичный случай произошел по этому же адресу 4 июля 2019 года. После разгрузки водитель ГАЗели Next тоже сдал назад и сбил 21-летнюю девушку. Она разговаривала по телефону и погибла на месте. Водитель свою вину признал. Суд отправил его в колонию-поселение.

В январе 2022 года на этом же месте была сбита мама с годовалым ребенком, который находился на санках. С травмами пешеходов доставили в больницу. Водитель скрылся с места происшествия.