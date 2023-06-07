Клиенты ВТБ увеличили объемы розничного кредитования в 1,5 раза

Клиенты оформили почти 825 тысяч кредитов на сумму около 900 млрд рублей. В мае продажи составили 210 млрд рублей, что в 2,5 раза выше прошлогоднего результата.

Наибольший спрос пришёлся на ипотеку: клиенты ВТБ оформили свыше 85 тысяч сделок более чем на 427,5 млрд рублей, что на 21% больше, чем за пять месяцев 2022 года. Одним из основных драйверов рынка жилищного кредитования стал выросший спрос на вторичное жильё, на которое в мае пришлось три из пяти ипотечных сделок.

Выдачи кредитов наличными за январь-май выросли почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Клиенты ВТБ оформили их 700 тысяч на 413 млрд рублей. Главными факторами роста стали традиционный сезонный спрос, возросший перед началом отпусков и во время праздников, а также запуск специальных продуктов для кредитования на малые суммы и программ, ориентированных на самозанятых.

По итогам пяти месяцев рекордный рост показало автокредитование, объём которого вырос почти в 2,5 раза и достиг 49 млрд рублей. Количество выданных кредитов составило 40 тысяч. На рынке продолжает расти спрос на автомобили с пробегом, поскольку предложение новых транспортных средств в ближайшее время останется ограниченным. Также важными факторами позитивной динамики в сегменте авто остаются возрастающее число китайских марок на рынке России и предпочтение заёмщиками отечественных брендов.