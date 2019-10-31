Как открыть машину, если потерял ключи?

Вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошла пропажа, ясно одно: требуется вскрытие авто . Рассмотрим возможные и верные варианты действий в подобных случаях.
Конечно, проблема сразу разрешится, если у автолюбителя окажется второй комплект ключей, хранящийся где-то дома в шкафу. Достаточно будет связаться с близкими, попросить их привести его или съездить за ним самостоятельно.
Если запасных ключей нет, а автомобиль куплен у официального дилера, то потребуется позвонить в дилерский центр, сообщить о проблеме, назвать все данные своей машины (номер, модель, вин-код) и дожидаться приезда специалиста с ключом-дубликатом.
Во всех остальных случаях придется прибегнуть к попыткам вскрытия автомобильного замка своими силами или к помощи служб аварийного открытия. Последнее является лучшим решением, поскольку взломать замочный механизм современных транспортных средств без особой подготовки и профессиональных инструментов очень сложно. Однако стоит рассмотреть и этот метод.
Существует три способа вскрытия авто, актуальные лишь для автомобилей отечественного производства, на большинстве из которых не установлено противоугонное средство – иммобилайзер:
В самом крайнем случае, когда в автомобиле остались маленькие дети или существует риск угона или аварии, можно разбить стекло твердым предметом наподобие биты или камня. Это процедура будет менее «болезненна» для владельца авто, если ломать стекло наименьшего размера.
В зависимости от того, оборудовано ли авто противоугонным средством или нет, выбираются рациональные методы его аварийного вскрытия:
Конкретный вариант вскрытия автомобильного замка определяется специалистом на месте. Первоочередная задача профессионального мастера – не как можно скорее открыть авто, а сделать это без повреждения замочного механизма. Если по независящим от него причинам осуществить этого не удалось, то мастер сразу же устанавливает новый замок на место старого.
Попытка открыть машину самостоятельно не только не приводит к желаемому результату, но еще более усугубляет ситуацию, усложняя работу мастерам. Сотрудники службы экстренного вскрытия замков «LOCKSERVICE» круглосуточно дежурят во всех районах Москвы, что гарантирует доезд к месту вызова за 15 минут. Открытие машин проводится с применением специального оборудования и в кратчайшие сроки. Преимущества работы с «LOCKSERVICE»:
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