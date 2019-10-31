Как открыть машину, если потерял ключи?

Вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошла пропажа, ясно одно: требуется вскрытие авто . Рассмотрим возможные и верные варианты действий в подобных случаях.

Что делать в данной ситуации

Конечно, проблема сразу разрешится, если у автолюбителя окажется второй комплект ключей, хранящийся где-то дома в шкафу. Достаточно будет связаться с близкими, попросить их привести его или съездить за ним самостоятельно.

Если запасных ключей нет, а автомобиль куплен у официального дилера, то потребуется позвонить в дилерский центр, сообщить о проблеме, назвать все данные своей машины (номер, модель, вин-код) и дожидаться приезда специалиста с ключом-дубликатом.

Во всех остальных случаях придется прибегнуть к попыткам вскрытия автомобильного замка своими силами или к помощи служб аварийного открытия. Последнее является лучшим решением, поскольку взломать замочный механизм современных транспортных средств без особой подготовки и профессиональных инструментов очень сложно. Однако стоит рассмотреть и этот метод.

Как открыть авто самостоятельно

Существует три способа вскрытия авто, актуальные лишь для автомобилей отечественного производства, на большинстве из которых не установлено противоугонное средство – иммобилайзер:

Двери. Их верхняя часть сгибается отверткой или другим тонким предметом, что позволяет получить доступ к защелке и нажать на нее проволокой.

Стекла. Приложение усилий на стекло может немного отогнуть их, что также даст возможность просунуть в образовавшиеся отверстия проволоку для открытия защелки.

Замок. Замочный механизм высверливается дрелью, что, конечно же, приводит его в негодность – после этого будет необходима замена замка.

В самом крайнем случае, когда в автомобиле остались маленькие дети или существует риск угона или аварии, можно разбить стекло твердым предметом наподобие биты или камня. Это процедура будет менее «болезненна» для владельца авто, если ломать стекло наименьшего размера.

Как работают специалисты

В зависимости от того, оборудовано ли авто противоугонным средством или нет, выбираются рациональные методы его аварийного вскрытия:

Стирание в памяти иммобилайзера старых ключей и загрузка туда новых. Процедура занимает 2-3 часа. Самоустановка штифтов. Используется инструмент с подвижными элементами, которые вставляются в замочный механизм и смещаются до того момента, пока они не совпадут с секреткой замка. Бампинг. Нанесение точных ударов по запирающему механизму и одновременное надавливание на его сердечник. Для открытия авто применяется пистолет «бамп-ган». Наборной ключ. Имитация стандартного отпирающего элемента, имеющая несколько сменных штифтов и все высоты секретов замка. Ключ вставляется в него и прощупывает месторасположение секретных пластин, а затем открывает замок.

Конкретный вариант вскрытия автомобильного замка определяется специалистом на месте. Первоочередная задача профессионального мастера – не как можно скорее открыть авто, а сделать это без повреждения замочного механизма. Если по независящим от него причинам осуществить этого не удалось, то мастер сразу же устанавливает новый замок на место старого.

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Попытка открыть машину самостоятельно не только не приводит к желаемому результату, но еще более усугубляет ситуацию, усложняя работу мастерам. Сотрудники службы экстренного вскрытия замков «LOCKSERVICE» круглосуточно дежурят во всех районах Москвы, что гарантирует доезд к месту вызова за 15 минут. Открытие машин проводится с применением специального оборудования и в кратчайшие сроки. Преимущества работы с «LOCKSERVICE»:

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