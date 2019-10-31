Технические характеристики батарей влияют на эффективность системы обогрева и определяют затраты на поддержание благоприятного микроклимата.

Среди многообразия вариантов популярностью пользуются трубчатые радиаторы Purmo Delta, купить которые можно в компании «Билд Инжиниринг». Они сочетают высокий уровень теплоотдачи, стильный дизайн и доступную стоимость. На все модели этой марки предоставляется 10 лет гарантии.

Особенности производства

Радиаторы Purmo Delta изготавливаются из качественной стали с помощью лазерной сварки, которая позволяет создавать цельносварные корпуса. Качество готовой продукции проверяется тестированием, предусматривающим перечень точных процедур. Для защиты металла от внешних воздействий и коррозии поверхность покрывают лаком белого цвета. Возможна также поставка радиаторов других оттенков.

Одна из особенностей батарей этой серии — необычное исполнение наружных труб, напоминающих очертаниями букву D. Такая конфигурация отдельных элементов способствует увеличению площади нагрева и повышает эффективность теплообмена. Кроме того, форма секций и метод их фиксации между собой позволяют без особых усилий содержать приборы в чистоте.

Преимущества использования

Для трубчатых радиаторов Purmo Delta, купить которые предлагает компания «Билд Инжиниринг, характерны надежность конструкции и продолжительный срок эксплуатации. Среди других преимуществ отопительных приборов этой марки можно выделить:

100% герметичность корпуса;

высокий коэффициент теплоотдачи;

точность габаритных размеров;

устойчивость к появлению коррозии;

разнообразие моделей и цветовых решений.

Линейка Purmo Delta представлена несколькими модификациями батарей. Они различаются размерами, особенностями конструкции и техническими параметрами. Самые востребованные модели — Delta Laserline и Delta Laserline Ventil, укомплектованные вентильной вставкой с предварительной регулировкой. Батареи такого типа могут устанавливаться в помещениях, назначение которых предусматривает наличие повышенных требований к гигиеничности.

Пользуются спросом и декоративные радиаторы Delta — Twin M с вертикальным расположением, Bar со столешницей из мрамора или древесины и напоминающие низкую скамью элегантные Column Bench.

Компания «Билд Инжиниринг» реализует батареи, трубы и комплектующие детали известных производителей для отопительных сетей. Ассортимент продукции также включает инженерное оборудование, материалы и трубопроводную арматуру для ремонта и монтажа любых коммуникаций в жилых зданиях и на производственных объектах. Помимо гарантий и высокого качества покупателям предлагаются выгодные условия для покупок: при оптовых поставках действует гибкая система скидок, а при заказе на сумму не менее 20 000 рублей товары по Москве доставляются бесплатно.