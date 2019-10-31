Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Радиаторы Purmo Delta

  • 31/10/2019, 11:38
Радиаторы — элементы отопительных сетей, которые обеспечивают обмен тепла между теплоносителем и воздухом в жилом или общественном помещении.

Технические характеристики батарей влияют на эффективность системы обогрева и определяют затраты на поддержание благоприятного микроклимата.

Среди многообразия вариантов популярностью пользуются трубчатые радиаторы Purmo Delta, купить которые можно в компании «Билд Инжиниринг». Они сочетают высокий уровень теплоотдачи, стильный дизайн и доступную стоимость. На все модели этой марки предоставляется 10 лет гарантии.

Особенности производства

Радиаторы Purmo Delta изготавливаются из качественной стали с помощью лазерной сварки, которая позволяет создавать цельносварные корпуса. Качество готовой продукции проверяется тестированием, предусматривающим перечень точных процедур. Для защиты металла от внешних воздействий и коррозии поверхность покрывают лаком белого цвета. Возможна также поставка радиаторов других оттенков.

Одна из особенностей батарей этой серии — необычное исполнение наружных труб, напоминающих очертаниями букву D. Такая конфигурация отдельных элементов способствует увеличению площади нагрева и повышает эффективность теплообмена. Кроме того, форма секций и метод их фиксации между собой позволяют без особых усилий содержать приборы в чистоте.

Преимущества использования

Для трубчатых радиаторов Purmo Delta, купить которые предлагает компания «Билд Инжиниринг, характерны надежность конструкции и продолжительный срок эксплуатации. Среди других преимуществ отопительных приборов этой марки можно выделить:

  • 100% герметичность корпуса;
  • высокий коэффициент теплоотдачи;
  • точность габаритных размеров;
  • устойчивость к появлению коррозии;
  • разнообразие моделей и цветовых решений.

Линейка Purmo Delta представлена несколькими модификациями батарей. Они различаются размерами, особенностями конструкции и техническими параметрами. Самые востребованные модели — Delta Laserline и Delta Laserline Ventil, укомплектованные вентильной вставкой с предварительной регулировкой. Батареи такого типа могут устанавливаться в помещениях, назначение которых предусматривает наличие повышенных требований к гигиеничности.

Инженерная сантехника оптом в Москве - Билд ИнжинирингПользуются спросом и декоративные радиаторы Delta — Twin M с вертикальным расположением, Bar со столешницей из мрамора или древесины и напоминающие низкую скамью элегантные Column Bench.

Компания «Билд Инжиниринг» реализует батареи, трубы и комплектующие детали известных производителей для отопительных сетей. Ассортимент продукции также включает инженерное оборудование, материалы и трубопроводную арматуру для ремонта и монтажа любых коммуникаций в жилых зданиях и на производственных объектах. Помимо гарантий и высокого качества покупателям предлагаются выгодные условия для покупок: при оптовых поставках действует гибкая система скидок, а при заказе на сумму не менее 20 000 рублей товары по Москве доставляются бесплатно.

Популярное с сайта

На Бердском шоссе установят надземный пешеходный переход

30/10/2019, 16:20
Кроме того, в Искитимском районе, на участках Чуйского тракта, будет установлено стационарное электрическое освещение.
В Новосибирской области цены на земли промышленного назначения снизились на 11%

В Новосибирской области цены на земли промышленного назначения снизились на 11%

30/10/2019, 16:16
Дешевле стали и земли сельхозназначения.

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила, по оценке авиационного шума

30/10/2019, 14:31
В случае принятия документа территория вокруг аэропортов, на которой разрешено строить жилье, существенно расширится

Актуальный разговор

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

Все материалы
Новости

Должностное лицо структурного подразделения ОАО «РЖД» осудят за получение взятки

31/10/2019, 11:08

На Гусинобродском шоссе снесли семь незаконных нестационарных объектов

30/10/2019, 18:21

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителя двух организаций

30/10/2019, 18:15

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

30/10/2019, 17:43

ИП не просчитывают свои обязательства

30/10/2019, 17:25

На Бердском шоссе установят надземный пешеходный переход

30/10/2019, 16:20

В Новосибирской области цены на земли промышленного назначения снизились на 11%

30/10/2019, 16:16

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила, по оценке авиационного шума

30/10/2019, 14:31

На базе НГТУ НЭТИ будет создан Дом научной коллаборации имени Юрия Кондратюка

30/10/2019, 14:00

Новосибирские инноваторы придумали как создать роботов-доярок

30/10/2019, 12:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

В Новосибирске сокращается строительство жилья

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска