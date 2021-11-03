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Как открыть медицинскую клинику?

  • 03/11/2021, 14:17
Наталья Коротеева, директор Центра международной косметологии Be Lucce кроме медучреждения эстетической медицины организовала еще ряд специализированных и многопрофильных клиник под брендом «Блеск». Сегодня она делится опытом с теми, кто планирует расширять свой бизнес в сферу лечебных услуг.

Все начинается с идеи

Медицинский рынок востребован всегда, бизнес в этой сфере может принести неплохой доход,  но только в том случае, если финансовая модель просчитана верно и учтены все «подводныеновости бизнеса камни».

Начать следует с замысла, нужно четко представлять себе, чего хотите. Что это будет за медучреждение? Это может быть узконаправленная клиника — женского здоровья, стоматологическая или многопрофильный медицинский центр. Где она будет находиться? Какие средства готовы вложить, как скоро ждете их окупаемости и какого дохода впоследствии? Уже из этого строится концепция, рассчитываются наполняемость, потребность в помещении, персонале, оборудовании и так далее. Но чтобы просчитать, в каком районе города какие услуги будут востребованы, необходимы скрупулезный анализ рынка и опыт специалиста в этой сфере.

Нюансы рынка

Если за дело берется бизнесмен, далекий от медицины, он может совершить много ошибок, связанных как с логистикой, так и с законодательством, и набором персонала. Проще и правильней всего нанять ментора, который уже имеет успешный опыт в открытии клиник, — он-то и возьмет на себя анализ рынка, просчет бизнес-модели и организацию остальных бизнес-процессов. Отличие ментора от коуча заключается в том, что ментор — это человек, сопровождающий бизнес. Ментор ведет и помогает, освещает нюансы и налаживает бизнес-процессы в течение необходимого времени.

А нюансов здесь много. Например, местоположение будущего медицинского учреждения. Сейчас, к примеру, люди одинаково выбирают для обслуживания клиники как по месту жительства, так и ближе к месту работы. В карантин часть работников перешла на режим home office, да так там и осталась. Предложение медуслуг в центре Новосибирска уже избыточно. Кроме того, город растет, появляется много новых жилых массивов, в которых селятся молодые семьи, рождаются дети, а медицинских учреждений там практически нет. В таких отдаленных районах нужны многопрофильные центры с большим педиатрическим отделением, где будет возможность наблюдать малышей, ставить прививки, проводить медосмотры для детсада, школы. Поэтому появилась тенденция открывать клиники именно в спальных районах. Перед открытием обязательно рассчитывается наполнение, какие специалисты нужны исходя из статистики и запросов жителей, — уверена, эти проекты будут успешны.

Закон и порядок

Юридические аспекты — это огромный камень преткновения, о который может разбиться любой замысел. Медицина — бизнес с особой спецификой, она четко контролируется законодательными актами. Начиная с формы собственности — однозначно ООО, потому что индивидуальный предприниматель не имеет права набирать штат врачей и получить лицензию на осуществление медицинской деятельности.

А далее по нарастающей: чтобы получить лицензию на медицинскую деятельность, клиника должна быть уже готова. То есть сначала покупаем или арендуем помещение, ремонтируем, полностью оборудуем всем, чем необходимо — в полном соответствии с СанПиНами. Нанимаем врачей, медсестер, администраторов, уборщиц — и уже после всего этого можем подать заявку в соответствующие органы на начало процедуры лицензирования. Эта процедура занимает три месяца. После получения соответствующего документа можно открываться. Но, зная тонкости законов, некоторые этапы долицензионных проверок можно начать заранее и в итоге значительно сократить срок ожидания. Эти знания в интернете не подчерпнешь, они достигаются только с опытом.

Законодатель прописал все. Требования к помещению: на каждый вид деятельности определенная квадратура кабинета, наличие окна или допустимость его отсутствия, требования к оборудованию, инструментарию и тому подобное.

Что касается медицинского оборудования — этот рынок огромен, в том числе и «серого», у которого нет медицинских лицензий, регистрационных удостоверений, сертификатов.

Если предприниматель не знает, к какой технике какие должны быть документы, может купить, а потом лицензионная комиссия попросит предъявить четыре вида разрешающих документов на использование прибора в России. Если их нет, то лицензию не дадут. Такие требования предъявляются не только к оборудованию, а даже к инструментарию: на каждый шпатель, на каждую иглу должны быть документы.

Размер имеет значение

Клиника, которую задумали, может быть огромной, а может быть небольшой, но обязательно удобной.

Сейчас нет спроса на маленькие медкабинеты, потому что без смежных специалистов не обойтись. Если есть, к примеру, гинеколог, то должен быть эндокринолог, маммолог, процедурный кабинет. Стоматология на одно кресло — тоже пережиток. Там, где зубы лечат, должна быть и возможность их протезирования или имплантации. Иначе какой смысл запломбировать зуб, а за коронкой или имплантом (самые высокомаржинальные услуги) отправлять своего пациента к конкурентам?

Кадры решают многое

Для успешного дела нужны хорошие врачи. Они в большом дефиците. Сейчас в медицинской сфере процветает хантинг. Рынок врачей нужно очень хорошо знать. Что касается среднего медицинского персонала, администраторов — здесь проблем нет.

Бизнес любит счет

Таким образом, залог процветания — в умении изначально составить грамотную экономическую модель, иметь представление о том, сколько денег придется вложить в открытие, переманивание специалистов, привлечение клиентов. Я решительно против долгов — не стоит начинать бизнес с кредитов. Только если есть свои деньги и желание их инвестировать в доброе и прибыльное дело.

Бизнес любит цифры, бизнес любит счет. Поэтому первый человек, которого нужно нанять на новый проект, — консультант, ментор, помощник. Как ни назови этого специалиста, но он сделает расчет, покажет и риски, и перспективы, и прибыльность, и когда ее ждать.

Тем, кто уже имеет свой медицинский бизнес, но видит, что где-то ошибся, уперся в потолок и не знает, куда двигаться, также поможет ментор. Это именно тот специалист, который поможет раскрыть потенциал клиники, найти и задействовать точки роста, чтобы привести клинику к уровню достойного сервиса и желаемой прибыли.

Фото из личных архивов натальи Коротеевой.

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Рубрики : ПроБизнес

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Теги : управление бизенсом старап открыть клинику открыть бизнес ментор


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