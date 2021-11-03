Мошенники завалили суды исками от «правообладателей»

В Новосибирское реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» поступило письмо от руководителя Забайкальского подразделения В Забелина. По его словам, Арбитражные суды Забайкальского края завалены исками компаний «Красноярск против пиратства», «Бренд», физических лиц, представляющих интересы зарубежных правообладателей персонажей «Энгри Бердс», «Фиксики», «Свинки Пеппы», Лунтика, «Трех котов», «Коржика», «Карамельки и Компота», а также многих других по сомнительным доверенностям, в проверках подлинности которых, суды на регулярной основе отказывают.

— Заявление данных исков к предпринимателям и юридическим лицам края приобрело массовый характер. По данным картотеки арбитражных дел предприниматели всех регионов в России столкнулись с подобной проблемой. Исков по стране уже десятки тысяч, — констатирует Забелин. — В нашем распоряжении имеются заключения экспертов по подделке доверенностей и торговых реестров, подделке подписей нотариусов, данные документы могут помочь вам в отстаивании своих прав в судах. Судебная практика нарушает баланс интересов Российского бизнеса и зарубежных правообладателей, денежные суммы штрафов, которые по итогам решений судов платят предприниматели, оседают на счетах юристов, юридических компаний все по тем же доверенностям, предполагаем, что и бюджет не получает даже налоговых отчислений.

Он подчеркивает, что все вышеизложенное имеет сходные черты с периодом такого же массового предъявления однотипных исков к страховщикам в 2012 – 2014 гг., следствием данных обстоятельств стало банкротство ряда страховых компаний. В результате защиты прав автовладельцев «особо деятельными» юристами, мелкие страховщики ушли с рынка, а получение полисов ОСАГО стало затруднительным из-за высокой убыточности, поскольку возникла практика взыскания штрафов и неустоек по Закону о защите прав потребителей. Для «юристов» на всей территории страны возник способ легкого заработка, возникли институты аварийных юристов-комиссаров, которые прямо на месте ДТП выкупали у пострадавших право заявлять ущерб к страховой компании и выигрывали беспроигрышные споры на огромные суммы.

— Ситуация с защитой авторских прав правообладателей и производителей мультипликационного контента приобретает масштабы ситуации периода 2012-2014 гг, — говорит Владимир Забелин. — Вся эта активная правозащитная деятельность была остановлена после вмешательства государства, функции страх надзора были переданы ЦБ РФ, которым был разработан ряд нормативных документов в защиту пострадавшего страхового рынка.

Сейчас «ОПОРА РОССИИ» собирает сведения о предпринимателях, пострадавших от действий таких представителей правообладателей для дальнейшего обращения в СК РФ и Генпрокуратуру РФ.

Судя по информации на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, в регионе также поступает немало исков подобного характера — по несколько десятков в месяц. По многим уже заключены мировые соглашения. По решениям можно увидеть, что истец соглашается на то, чтобы ответчик выплатил ему половину от первоначально заявленной суммы.