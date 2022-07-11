Как открыть студию лазерной эпиляции в Новосибирске

Студия лазерной эпиляции – это очень прибыльный бизнес. Ведь многие женщины, которые хотят быть красивыми и ухоженными, прибегают к услугам эпиляции. Стоимость такой услуги немаленькая. В этой статье вы узнаете, как открыть свою студию лазерной эпиляции в Новосибирске, что следует учитывать, какое оборудование вам потребуется и многое другое.

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Особенности бизнеса

Лазерная эпиляция – прибыльное дело. Поэтому и конкурентов в этой нише предостаточно. Чтобы их обойти, нужно придумать что-то особенное: необычный интерьер помещения, скидки и акции, подарки, особенное обслуживание.

Можно приобрести уже работающую студию эпиляции. Их продают очень редко, но тем не менее это практически беспроигрышный вариант успеха.

Как подобрать место

До вашей студии лазерной эпиляции должно быть легко добираться. То есть недалеко должны располагаться остановки общественного транспорта, метро, парковки.

В идеале студию должно быть видно проходящему потоку людей. А яркая вывеска привлечёт их внимание. Учитывайте, какое количество людей проходит мимо предполагаемого места открытия студии.

Отталкивайтесь от целевой аудитории. Если вы открываете студию премиум-класса, то студию нужно открывать в центре города, где расположены дорогие бутики. Так вы привлечёте более обеспеченную аудиторию.

Если вы нацелены на аудиторию со средним доходом, можно расположить студию рядом с торговыми центрами и популярными заведениями.

Здание, в котором вы будете арендовать студию, должно выглядеть аккуратно, с отремонтированным фасадом. В целом, не отталкивать потенциальных клиентов, а наоборот привлекать их.

Что необходимо для открытия и запуска

Лазерная эпиляция является медицинской процедурой. Вам необходимо зарегистрировать своё предприятие – «ООО». Руководителем предприятия нужно назначить человека, у которого есть медицинское образование врача и опыт работы косметологом не меньше 3 лет.

После регистрации бизнеса для открытия вам потребуется:

арендовать студию и заключить договор с арендодателем;

закупить оборудование для лазерной эпиляции, один из лучших аппаратов — Estetician;

купить мебель, необходимую для студии;

заняться рекламой салона;

нанять сотрудников (если есть возможность).

Как выбрать оборудование

При выборе оборудования для лазерной эпиляции учитывайте, что разные виды лазера отличаются друг от друга длиной световой волны.

Различают следующие виды лазеров:

рубиновый лазер. Данный вид лазера удаляет только тёмные волосы на светлой коже, светлые волосы удалить не способен;

александритовый лазер. Данный вид лазера превосходно удаляет темные волосы на светлой коже, светлые удалить не может;

диодный лазер. Отлично удаляет волосы даже на загорелой коже. От седых волос избавиться не может;

неодимовый. Помогает уничтожить волосы навсегда, лишая их питания;

ЭЛОС. Эта технология способна удалить волосы на глубине 5-6 миллиметров.

Необходимо оборудовать следующие помещения в студии лазерной эпиляции:

холл (стойка администратора, стул, ноутбук, принтер, терминал для оплаты, шкаф для верхней одежды);

зона ожидания (может быть оборудована диваном, стульями, креслами, телевизором, журнальным столиком, кулером с водой);

процедурный кабинет (лазер, стерилизатор, бактерицидная лампа, кушетка, тележка для инструментов, ширма для зоны переодевания, стулья, защитные очки для врача и пациента, кондиционер, аптечка);

склад и место для стирки;

участок дезинфекции;

санузел (туалет, умывальник с холодной и горячей водой, мылом, электрическим полотенцем).

Обзаведитесь пожарной и охранной сигнализацией, огнетушителем, камерами видеонаблюдения. Также потребуется система кондиционирования.

Если вы закупили все оборудование и обставили студию, можно начинать принимать клиентов. Разберёмся, как прорекламировать студию.

Какую рекламу использовать

Для начала вы можете попробовать коллаборацию. Договоритесь с другим предприятием, чтобы вы разместили у них своё объявление. Можно сделать скидку на первое посещение.

Неплохой способ рекламы – раздача листовок с купонами на скидку. Также нужно создать страницу в социальных сетях, через которую вы будете продвигаться.

Самый популярный и эффективный способ продвижения бизнеса – таргетированная реклама в социальных сетях. Для этого нужно будет вложить деньги.

В дальнейшем, по ходу работы студии, на вас начнет работать сарафанное радио. Можно сделать скидку клиентам, приглашённым другими клиентами.

Сколько итого нужно на запуск

Сумма, которая потребуется до запуска студии лазерной эпиляции, может быть разной. Например, аппараты для эпиляции стоят от 500 тысяч рублей до 1,5 миллионов рублей.

Разной может быть сумма за аренду студии, зарплата сотрудникам, мебель для помещения. В целом вам нужно будет от 800 тысяч рублей при том условии, что вы покупаете всего один аппарат лазерной эпиляции.

На какую прибыль можно расcчитывать при работе на одном аппарате

За первый месяц работы вряд ли вы получите хорошую прибыль. Но через пару месяцев можно выйти на доход в 300 и более тысяч рублей за месяц.

Как видите, открыть бизнеса лазерной эпиляции совсем несложно. Все первоначальные затраты через пару месяцев окупятся. Используйте рекомендации, полученные из этой статьи, развивайте свой бизнес и повышайте качество обслуживания!