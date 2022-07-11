Исполнительная и законодательная власть бьются вокруг «мусорной» концессии

Как сообщила пресс-служба правительства региона, 8 и 11 июля в Заксобрании прошли заседания рабочей группы, которая корректирует концессионные соглашения для строительства полигонов ТКО в Новосибирской агломерации. Группу возглавляет заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Ирина Диденко.

— Во взаимодействии с депутатским корпусом будут учтены высказанные предложения. Главная цель — найти взвешенные и конструктивные решения, — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Сергея Семку.

В ходе заседаний рабочей группы представители правительства Новосибирской области отметили, что на каждый объект будет заключаться отдельное концессионное соглашение, что позволит строить левобережный и правобережный полигоны в Новосибирском районе без привязки друг другу. Для обеспечения участия добросовестного концессионера в проекте концессионных соглашений указана необходимость предоставления банковской гарантии, при этом из проектов концессионных соглашений исключены все излишние бюджетные гарантии концессионеру, а также возврат концессионеру убытков с целью компенсации рисков предпринимательской деятельности за счет средств областного бюджета.

Особое внимание правительством региона и депутатами при формировании проекта концессионных соглашений уделяется вопросам определения сроков ввода объектов в эксплуатацию и поступления инвестиций, условиям строительства комплексов с применением современных технологий, снижающих воздействие на окружающую среду, а также выработке таких условий концессионного соглашения, которые бы максимально стимулировали участие добросовестных концессионеров, исключение из проекта концессионного соглашения излишние гарантии концессионеру и ряд других, уточняется в сообщении.

Напомним, все эти замечания депутаты озвучивали в ходе совместного заседания комитетов по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам 15 июня.

В начале июля на своей странице «ВКонтакте» зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Вадим Агеенко сообщил, что официально материалы по двум новым концессиям — строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле — МинЖКХ области внесло в парламент вечером 28 июня. Проекты документов комитет получил днем ранее.

— У депутатов возникло много вопросов к экономическим параметрам этих двух концессий, но внятных ответов от министра мы так и не получили. За неделю до этого я изучал первый вариант соглашения Верх-Тула, а Раздольное еще было не готово. За эту неделю экономические показатели соглашения Верх-Тула изменились три раза, — констатировал Агеенко. — Прошлая, печально известная мусорная концессия с ООО «Экология-Новосибирск» в 2016 году рассматривалась и дорабатывалась в рабочей группе Минэкономразвития (Молчанова О.В.) ровно шесть месяцев.

Он также назвал ключевые моменты, на которые обратил внимание комитет и рабочая группа:

Первое, что бросается в глаза — цена концессий искусственно завышена, в том числе введением в объект соглашения площадок компостирования, что совершенно не требуется действующим законодательством, территориальной схемой тоже не предусмотрено компостирование на этих объектах, это проектное решение никак экономически не обосновано в наших сибирских условиях (из компоста ТКО получается только технический грунт, который в любом случае пойдет на полигон как изолирующий слой). Стоимость предложенных концессий:

Верх-Тула (капитальные затраты) — 3,377 млрд рублей, в том числе участок компостирования — 691 млн рублей (20,5% от стоимости объекта);

Раздольное — 3,653 млрд рублей, в том числе участок компостирования — 749 млн рублей (20,5% от стоимости объекта).

Если учесть, что в новой концессии мощность объектов сокращена: МСК — до 300 тысяч тонн (на 25%), полигон — до 150 тысяч тонн (на 50%), то средняя приведенная стоимость новых объектов становится еще больше, чем это было в старой «золотой» концессии:

Верх-Тула (Левобережный) — 12,5 млн рублей за 1000 тонн;

Раздольное (Правобережный) — 12,3 млн рублей — за 1000 тонн, что на 54% больше, чем в старой концессии.

С другой стороны, для финансирования всего проекта в ТЭО заявлены другие цены:

Верх-Тула (потребность в финансировании) — 4,51 млрд рублей, в том числе собственных средств концессионера — 911 млн рублей (под 13,5% годовых), заемных средств — 3,6 млрд рублей (под 12,5% годовых);

Раздольное – 4,88 млрд рублей, в том числе собственных средств концессионера — 990 млн рублей (под 13,5% годовых), заемных средств — 3,89 млрд рублей (под 12,5% годовых).

Таким образом, мы видим, что стоимость новой концессии не сократилась, а наоборот, выросла на 54% и срок строительства объектов увеличился с 33 до 37 месяцев, хотя мощность объектов существенно сократилась на 25-50%.

Значительное завышение тарифов концессионера.

Если в старой концессии мы все возмущались завышением тарифа от действующего в 3,5 раза, то в новой концессии предусмотрено завышение тарифа от действующих в 5,8 раза.

Сегодня тариф для полигонов МУП САХ (Левобережный и Гусинобродский) составляет 601 рубль за тонну (с сортировкой), в новой концессии для Верх-Тулы с 2025 года тариф составит 3 610,38 рубля за тонну, в 2026 году — 4 060,27 рубля за тонну. Если допустить, что тариф МУП САХ к 2025 году увеличится с 601 до 700 рублей за тонну, то даже в этом случае тариф для новых концессионеров увеличится в 5,8 раза.

Еще одно необъяснимое новшество новой концессии — это значительное увеличение площади земельных участков под строительство сильно сокращенных по мощности объектов (МСК — 300 тысяч тонн, полигон — 150 тысяч тонн).

Если в старой концессии под значительно большие объекты (МСК — 400, полигон — 300) выделялись по 77 га земли, и этого вполне хватало, то в новой концессии под меньшую мощность объектов площадь выделенных земельных участков составила:

Верх-Тула — 86,6 га (+12%), в том числе 6,0 га — земли сельхозназначения (в том числе назначение — посадка картофеля);

Раздольное — 271 га (больше в 3,5 раза), из них 9 га с обременением.

На вопрос депутатов: «Зачем правительство это делает?», — ответа от министров мы не получили. Хотя по тексту концессии мы догадываемся, зачем это делается.

Концессионная плата. Из текста новой концессии следует: концессионер обязан уплатить концеденту концессионную плату в размере 1000 рублей (!), вносимую единовременно (один раз за все 25 лет) не позднее 5 рабочих дней с даты ввода объекта соглашения в эксплуатацию, то есть в 2025 году.

Для справки: в старой концессии концессионная плата составляла и могла бы выплачиваться концеденту (то есть в бюджет области) следующим образом:

а) 1 000 000 рублей с первого по восьмой год эксплуатации объекта соглашения; концессионная плата подлежит ежегодной индексации на индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной год и плановый период;

б) 15% от объема валовой выручки концессионера от регулируемых видов деятельности, начиная с девятого года эксплуатации объекта соглашения, но не раньше момента фактического возврата инвестиций концессионера, и до конца срока действия соглашения.

На вопрос, почему такая щедрость правительства в отношении предполагаемого концессионера (всего 1 000 рублей за все 25 лет), депутаты ответа не получили.

Особые обстоятельства.

В старой концессии были 30 особых обстоятельств, часть из которых с неопределенным толкованием, о чем заявлял даже прокурор области в 2016 году, в новой концессии особых обстоятельств стало уже 50, но возмещения по некоторым из них выплачиваются, если убытки концессионера от этих обстоятельств превысили 10 млн рублей в год или убытки концессионера превышают величину страховки — в этом случае концессионеру выплачивается субсидия из областного бюджета.

Прямое соглашение (соглашение между концессионером, банком и концедентом).

Напоминаю, что в федеральном законе «О концессионных соглашениях» (№115-ФЗ) нет обязанности концедента подписывать прямое соглашение — предусмотрена только возможность его заключения. В старой концессии тоже была только возможность заключения прямого соглашения.

В новой концессии появилась обязанность концедента заключить прямое соглашение, а в случае незаключения такого соглашения это расценивается как особое обстоятельство со всеми последствиями, вплоть до расторжения концессии в одностороннем порядке со стороны концессионера.

Вопрос: какая необходимость области в этом прямом соглашении, зачем области брать на себя излишние обязательства, в том числе финансовые, за концессионера? Мы что уже сегодня сомневаемся в порядочности и платежеспособности предполагаемого концессионера или в правительстве уже сегодня знают, кто будет этим «инвестором-концессионером», и реально оценивают его деловую репутацию?

Отдельный разговор — о стоимости основных средств объекта соглашения. Достаточно сказать, что приведенные цены строительства отдельных объектов соглашения сильно разнятся с рекомендованными приведенными ценами приказа Минстроя России от 29 марта 2022 года «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2022. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры». С этим вопросом нужно разбираться отдельно и детально, но рекомендую обратить внимание хотя бы на одно строение — «Операторская» — и его первоначальную стоимость в 429 млн рублей. Эту операторскую можно сравнить со стоимостью строительства Театра Афанасьева в Новосибирске.

— Это пока только первое впечатление от представленного правительством области документа — стоимость объектов искусственно завышается, что при справедливо сниженных гарантированных объемах ТКО приводит к увеличению необходимой валовой выручке (НВВ), которую можно получить только завысив тариф концессионера в 5,8 раза. Детальный анализ проектов соглашений будет сделан позже, а пока это только первые впечатления, — констатировал Агеенко. — Но главное, что можно отметить — в этой концессии нет ни копейки бюджетных средств (капитального гранта) или денег, обещанных или ожидаемых от РЭО (Российский экологический оператор, Денис Буцаев). Вопрос: зачем тогда правительство области так торопится с вынесением текста этой весьма сырой концессии на открытый конкурс? В этой совершенно неоправданной спешке все предусмотренные законами и распоряжениями нормы по внесению этой концессии в Заксобрание нарушены, похоже, текст самой концессии так и не согласован некоторыми министерствами и департаментами правительства (мы это выяснили на заседании у Решетникова вечером 28 июня). У внесенных проектов соглашений почему-то нет титульного листа со списком согласований. Мы так и не знаем — согласованны ли эти документы в установленном порядке в том числе с Минюстом Новосибирской области.

12 июля концессия будет рассматриваться на заседании комитета по строительству и ЖКХ, 13 июля — на бюджетном комитете, а 14 будет вынесена на сессию регионального парламента.

Ранее редакция сообщала, что количество мусора, которое образуется в РФ, уже несколько лет сокращается.