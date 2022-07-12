Экспортеры ожидают расширения географии сбыта российского зерна

— В новом зерновом году, который начался 1 июля, я полагаю, нам следует ожидать высокие цены, перекосы спроса, смену и расширение географии сбыта российского зерна. Окажет влияние и фактор сокращения присутствия на рынке украинского зерна (кукуруза, подсолнечник), по растительному маслу — все это будет перенастраиваться и меняться. Ждем сезон высоких цен, сложной логистики, сложных валютных схем, — комментирует генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов.

Он поясняет, что многие аналитики при оценке состояния озимых урожая 2022 года и первых результатов начала уборки на юге, прогнозируют урожай выше среднего. Валовый сбор ожидается на уровне 130 млн тонн. Таких проблем, как, например, прошлогодняя засуха на Урале, в этом году не наблюдается. Вопрос только в том, какие цены сформируются на мировом рынке.

При этом Соколов не исключает проблем с доставкой урожая до иностранных покупателей. По его словам, внутрироссийская логистика складывается стандартно, вагоны присутствуют в достаточном количестве, РЖД выдало технические условия по перевозке зерна не только в поддонах, но и в полувагонах, насыпью в крытых универсальных вагонах, сообщает финансовый консультант компании ООО «Юнисервис Капитал».

— На рынок Китая доставить зерно можно через восточный полигон. Но там как раз возникли сложности, поскольку часть грузов, которые выезжали из страны через западные границы, перенаправлены на восток и возникла пробка. Плюс продолжается реконструкция восточного полигона. Ну а портовая инфраструктура Дальнего Востока пока не готова к массированному приему такого груза как зерновые, — констатирует он. — Также стоит отметить, что временно приостановлено субсидирование железнодорожных перевозок зерна из Сибири. Это связано с определенными бюджетными причинами, а это очень серьезно — при наличии большого урожая все-таки субсидирование станет «ключом» к удаленным рынкам. Мы находимся в центре страны, и рынок переработки, а также экспортные каналы находятся на значительном удалении, порядка 3-4 тыс. км., и возобновление субсидирования тоже смягчит определенные проблемы в логистике.

— Очень бы хотелось, чтобы в этом году в условиях общего дефицита контейнеров и высокотехнологичных вагонов не повторилась ситуация 2017 года, когда нам в ручном режиме приходилось выбивать парк, чтобы вывезти зерно. Очень бы хотелось, чтобы Сибирь не осталась один на один со своими проблемами, — заявлял Травников.

Напомним, на международном Сибирском транспортном форуме, который проходил в Новосибирске в июне, вопрос логистики и вывоза сибирского зерна на пленарном заседании поднимал губернатор региона Андрей Травников.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Турция, Казахстан, Монголия, Иран, Албания.

Ранее Сергей Соколов прогнозировал, что дешевый рубль может простимулировать создание в регионе перерабатывающих производств.