Как передать показания счетчиков?

Оплата в офисе обслуживающей компании стала устаревшим и неудобным методом. На его место пришли современные способы, и каждый абонент может выбрать для себя наиболее подходящий.

Зачем передавать показания счетчиков?

Все жилые и нежилые помещения оборудованы приборами учета расхода газа, воды и электрической энергии. Каждый потребитель должен 1 раз в месяц отправлять показания со счетчиков. Но далеко не все знают, с чем придется столкнуться, если этого не делать.

Необходимо понимать, что те жители, которые не будут передавать показания по приборам учета и не будут оплачивать сета 6 и более месяцев, будут рассчитаны по средним нормам потребления, что в итоге увеличит расходы. Далее, снабжающая организация все-равно взыщет долг через суд и/или отключит потребителя от газа, воды или электричества.

Законодательство также определило частоту проверки состояния приборов учета и их показаний. Это необходимо делать 1 раз в 6 месяцев.

Методы передачи показаний счетчиков

Традиционно, оплату за коммунальные услуги необходимо внести до 25-го числа этого месяца включительно. Некоторые организации позволяют это сделать вплоть до 10-го числа следующего месяца. Но лучше всего делать это в диапазоне 23-25 чисел. Чтобы точно понять, до которого числа нужно сдать показания, необходимо внимательно изучить получаемые квитанции.

По телефону горячей линии

Достаточно набрать несложный номер телефона (+7 (383) 273 98 98) и сделать несколько простых действий:

под рукой необходимо держать номер лицевого счета. Он состоит из 10-ти цифр, которые можно найти в квитанции об оплате. Чаще всего он располагается в левой части под штрих-кодом;

позвонить по номеру телефона указанного выше;

звонок примет автоответчик и далее необходимо следовать его указаниям;

указать номер лицевого счета нажатием на кнопки набора;

далее, как только автоответчик примет номер, таким же методом необходимо указать показания;

финальным этапом будет сохранение предоставленных данных. Для этого достаточно подтвердить предложение с робота-автоответчика.

Внимание! Если указанный номер недоступен, тогда его можно найти в верхней части квитанции для оплаты. Этот номер закреплен за тем участком, который обслуживает конкретный район.

Через СМС

На тот же номер, который зарегистрирован за каждым участком и есть в квитанции для оплаты, можно отправить СМС сообщение. В нем необходимо указать лицевой номер счета и показания. Алгоритм действий предельно прост:

в меню мобильного перейти в раздел с сообщениями;

создать новое сообщение;

в сообщении указать номер счета и данные счетчика;

отправить сообщение на номер, в счете для оплаты.

Это быстрый и современный метод, но можно воспользоваться специальными ресурсами

Многофункциональный электронный портал ЖКХ

В Новосибирской области есть удобный электронный портал (ЖКХНСО.РФ), благодаря которому можно получить личный кабинет и получать максимальную информацию включая стоимости услуг, тарифов и т.д.

Личный кабинет позволяет не только передать показания счетчиков, но и оплатить практически все услуги, включая: ТВ, связь, интернет, домофоны, взнос за капитальный ремонт и другие услуги, которые предоставляет управляющая организация.

Для тех, кто впервые решил воспользоваться этой услугой, необходимо пройти короткий регистрационный процесс. Нужно обратиться к своей управляющей компании, которые разъяснят процесс получения доступа в личный кабинет.

Внимание! В некоторых ситуациях, передача данных по счетчикам этим методом может быть недоступна из-за того, что некоторых управляющих компаний ЖСК и ТСЖ нет в списке. Тогда придется воспользоваться другими методами.

Электронным письмом

В квитанции об оплате, рядом с номером телефона управляющей компании, есть также адрес электронной почты, необходимо воспользоваться им, чтобы передать свои показания:

нужно перейти в электронную почту и написать новое письмо;

заполнить поля «кому» и «тема» — написать e-mail организации и в разделе тема «показания счетчика»;

указать полный адрес, номер лицевого счета и показания;

отправить письмо.

Мобильное приложение

Все больше современных потребителей коммунальных услуг пользуются официальным приложением ЖКХНСО. Скачать его можно непосредственно с сайта портала или магазинов PlayMarket или AppStore. После скачивания и установки необходимо сделать следующие шаги:

зарегистрироваться и указать все необходимые данные;

нажать на «Жилье»;

кликнуть на «Показания счетчиков»;

перейти в раздел «Внести показания» и внести все данные по счетчикам;

нажать «Сохранить».

Если по каким-то причинам, нет возможности получить информацию о ресурсоснабжающей компании через квитанцию, тогда необходимо будет обратиться в клиентский офис.

Основные требования подачи показаний счетчиков

Очень важно соблюдать правила подачи показаний счетчиков. Их всего три, поэтому запомнить будет просто:

Если к потребителю пришел сотрудник для поверки данных на счетчиках, он должен предоставить доступ к приборам учета. Отправлять необходимо только целые значения чисел, без дробной части. Важно передавать показания счетчиков в установленные сроки. В противно случае, расчет будет определяться по средним показателям.

Планирование семейного бюджета во многом зависит от своевременности подачи данных в расчетный центр снабжающей организации. Это простой, но очень важный процесс, который ложится на плечи каждого потребителя.