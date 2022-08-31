Рекламодателям

Как передать показания счетчиков?

  • 31/08/2022, 05:26
Местным жителям города Новосибирск стало проще выполнять передачу показаний счетчиков. Процесс стал еще и более понятным, что особенно важно для старшего поколения.
Передать показания счетчиков

Как передать показания счетчиков в Новосибирске

Оплата в офисе обслуживающей компании стала устаревшим и неудобным методом. На его место пришли современные способы, и каждый абонент может выбрать для себя наиболее подходящий.

Зачем передавать показания счетчиков?

Все жилые и нежилые помещения оборудованы приборами учета расхода газа, воды и электрической энергии. Каждый потребитель должен 1 раз в месяц отправлять показания со счетчиков. Но далеко не все знают, с чем придется столкнуться, если этого не делать.

Необходимо понимать, что те жители, которые не будут передавать показания по приборам учета и не будут оплачивать сета 6 и более месяцев, будут рассчитаны по средним нормам потребления, что в итоге увеличит расходы. Далее, снабжающая организация все-равно взыщет долг через суд и/или отключит потребителя от газа, воды или электричества.

Законодательство также определило частоту проверки состояния приборов учета и их показаний. Это необходимо делать 1 раз в 6 месяцев.

Методы передачи показаний счетчиков

Традиционно, оплату за коммунальные услуги необходимо внести до 25-го числа этого месяца включительно. Некоторые организации позволяют это сделать вплоть до 10-го числа следующего месяца. Но лучше всего делать это в диапазоне 23-25 чисел. Чтобы точно понять, до которого числа нужно сдать показания, необходимо внимательно изучить получаемые квитанции.

По телефону горячей линии

Достаточно набрать несложный номер телефона (+7 (383) 273 98 98) и сделать несколько простых действий:

  • под рукой необходимо держать номер лицевого счета. Он состоит из 10-ти цифр, которые можно найти в квитанции об оплате. Чаще всего он располагается в левой части под штрих-кодом;
  • позвонить по номеру телефона указанного выше;
  • звонок примет автоответчик и далее необходимо следовать его указаниям;
  • указать номер лицевого счета нажатием на кнопки набора;
  • далее, как только автоответчик примет номер, таким же методом необходимо указать показания;
  • финальным этапом будет сохранение предоставленных данных. Для этого достаточно подтвердить предложение с робота-автоответчика.

Внимание! Если указанный номер недоступен, тогда его можно найти в верхней части квитанции для оплаты. Этот номер закреплен за тем участком, который обслуживает конкретный район.

Через СМС

На тот же номер, который зарегистрирован за каждым участком и есть в квитанции для оплаты, можно отправить СМС сообщение. В нем необходимо указать лицевой номер счета и показания. Алгоритм действий предельно прост:

  • в меню мобильного перейти в раздел с сообщениями;
  • создать новое сообщение;
  • в сообщении указать номер счета и данные счетчика;
  • отправить сообщение на номер, в счете для оплаты.

Это быстрый и современный метод, но можно воспользоваться специальными ресурсами

Многофункциональный электронный портал ЖКХ

В Новосибирской области есть удобный электронный портал (ЖКХНСО.РФ), благодаря которому можно получить личный кабинет и получать максимальную информацию включая стоимости услуг, тарифов и т.д.

Личный кабинет позволяет не только передать показания счетчиков, но и оплатить практически все услуги, включая: ТВ, связь, интернет, домофоны, взнос за капитальный ремонт и другие услуги, которые предоставляет управляющая организация.

Для тех, кто впервые решил воспользоваться этой услугой, необходимо пройти короткий регистрационный процесс. Нужно обратиться к своей управляющей компании, которые разъяснят процесс получения доступа в личный кабинет.

Внимание! В некоторых ситуациях, передача данных по счетчикам этим методом может быть недоступна из-за того, что некоторых управляющих компаний ЖСК и ТСЖ нет в списке. Тогда придется воспользоваться другими методами.

Электронным письмом

В квитанции об оплате, рядом с номером телефона управляющей компании, есть также адрес электронной почты, необходимо воспользоваться им, чтобы передать свои показания:

  • нужно перейти в электронную почту и написать новое письмо;
  • заполнить поля «кому» и «тема» — написать e-mail организации и в разделе тема «показания счетчика»;
  • указать полный адрес, номер лицевого счета и показания;
  • отправить письмо.

Мобильное приложение

Все больше современных потребителей коммунальных услуг пользуются официальным приложением ЖКХНСО. Скачать его можно непосредственно с сайта портала или магазинов PlayMarket или AppStore. После скачивания и установки необходимо сделать следующие шаги:

  • зарегистрироваться и указать все необходимые данные;
  • нажать на «Жилье»;
  • кликнуть на «Показания счетчиков»;
  • перейти в раздел «Внести показания» и внести все данные по счетчикам;
  • нажать «Сохранить».

Если по каким-то причинам, нет возможности получить информацию о ресурсоснабжающей компании через квитанцию, тогда необходимо будет обратиться в клиентский офис.

Основные требования подачи показаний счетчиков

Очень важно соблюдать правила подачи показаний счетчиков. Их всего три, поэтому запомнить будет просто:

  1. Если к потребителю пришел сотрудник для поверки данных на счетчиках, он должен предоставить доступ к приборам учета.
  2. Отправлять необходимо только целые значения чисел, без дробной части.
  3. Важно передавать показания счетчиков в установленные сроки. В противно случае, расчет будет определяться по средним показателям.

Планирование семейного бюджета во многом зависит от своевременности подачи данных в расчетный центр снабжающей организации. Это простой, но очень важный процесс, который ложится на плечи каждого потребителя.

Фото с сайта freeimages.com

701

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Актуальный разговор

Недвижимость в Новосибирске

«Сегодня мир очень изменчив, и крайне важно иметь навык быстро адаптироваться к новым условиям»

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске подбирают площадку для фабрики научного кино

30/08/2022, 18:03

Пчеловодов подвела скрытность

30/08/2022, 17:28

Экс-руководителю новосибирского завода вынесен еще один приговор

30/08/2022, 17:11

Анатолий Серышев оценил еще один инвестпроект в сельском хозяйстве

30/08/2022, 16:08
Популярное

Новогодние праздники 2023 продлятся девять дней

30/08/2022, 17:29

У новосибирцев вырос спрос на дистанционные покупки импортных товаров

30/08/2022, 16:35

Обязательная маркировка рекламы с 1 сентября 2022 года

30/08/2022, 10:57

Новости компаний

Доля некачественного бетона на рынке РФ составляет от 15 до 25%

30/08/2022, 16:31

Клиенты других банков вдвое чаще переводят средства в ВТБ

30/08/2022, 16:14

ВТБ улучшил условия зарплатного обслуживания

30/08/2022, 12:57

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска