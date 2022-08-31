Как передать показания счетчиков?

Оплата в офисе обслуживающей компании стала устаревшим и неудобным методом. На его место пришли современные способы, и каждый абонент может выбрать для себя наиболее подходящий.
Все жилые и нежилые помещения оборудованы приборами учета расхода газа, воды и электрической энергии. Каждый потребитель должен 1 раз в месяц отправлять показания со счетчиков. Но далеко не все знают, с чем придется столкнуться, если этого не делать.
Необходимо понимать, что те жители, которые не будут передавать показания по приборам учета и не будут оплачивать сета 6 и более месяцев, будут рассчитаны по средним нормам потребления, что в итоге увеличит расходы. Далее, снабжающая организация все-равно взыщет долг через суд и/или отключит потребителя от газа, воды или электричества.
Законодательство также определило частоту проверки состояния приборов учета и их показаний. Это необходимо делать 1 раз в 6 месяцев.
Традиционно, оплату за коммунальные услуги необходимо внести до 25-го числа этого месяца включительно. Некоторые организации позволяют это сделать вплоть до 10-го числа следующего месяца. Но лучше всего делать это в диапазоне 23-25 чисел. Чтобы точно понять, до которого числа нужно сдать показания, необходимо внимательно изучить получаемые квитанции.
Достаточно набрать несложный номер телефона (+7 (383) 273 98 98) и сделать несколько простых действий:
Внимание! Если указанный номер недоступен, тогда его можно найти в верхней части квитанции для оплаты. Этот номер закреплен за тем участком, который обслуживает конкретный район.
На тот же номер, который зарегистрирован за каждым участком и есть в квитанции для оплаты, можно отправить СМС сообщение. В нем необходимо указать лицевой номер счета и показания. Алгоритм действий предельно прост:
Это быстрый и современный метод, но можно воспользоваться специальными ресурсами
В Новосибирской области есть удобный электронный портал (ЖКХНСО.РФ), благодаря которому можно получить личный кабинет и получать максимальную информацию включая стоимости услуг, тарифов и т.д.
Личный кабинет позволяет не только передать показания счетчиков, но и оплатить практически все услуги, включая: ТВ, связь, интернет, домофоны, взнос за капитальный ремонт и другие услуги, которые предоставляет управляющая организация.
Для тех, кто впервые решил воспользоваться этой услугой, необходимо пройти короткий регистрационный процесс. Нужно обратиться к своей управляющей компании, которые разъяснят процесс получения доступа в личный кабинет.
Внимание! В некоторых ситуациях, передача данных по счетчикам этим методом может быть недоступна из-за того, что некоторых управляющих компаний ЖСК и ТСЖ нет в списке. Тогда придется воспользоваться другими методами.
В квитанции об оплате, рядом с номером телефона управляющей компании, есть также адрес электронной почты, необходимо воспользоваться им, чтобы передать свои показания:
Все больше современных потребителей коммунальных услуг пользуются официальным приложением ЖКХНСО. Скачать его можно непосредственно с сайта портала или магазинов PlayMarket или AppStore. После скачивания и установки необходимо сделать следующие шаги:
Если по каким-то причинам, нет возможности получить информацию о ресурсоснабжающей компании через квитанцию, тогда необходимо будет обратиться в клиентский офис.
Очень важно соблюдать правила подачи показаний счетчиков. Их всего три, поэтому запомнить будет просто:
Планирование семейного бюджета во многом зависит от своевременности подачи данных в расчетный центр снабжающей организации. Это простой, но очень важный процесс, который ложится на плечи каждого потребителя.
Фото с сайта freeimages.com
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