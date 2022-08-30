Банк «Левобережный» выдает кредиты для бизнеса по ставке от 10 % годовых

Получить средства на пополнение оборотных средств можно под 10 % годовых по программе «Возьми в оборот».

Компании МСБ могут взять кредиты на различные цели бизнеса (инвестиции, кредитование импортного контракта, рефинансирование кредитов сторонних банков и т.д.). Есть отдельные программы кредитования на приобретение недвижимости под залог приобретаемого объекта, исполнение контрактов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП. Сумма кредитования – до 50 млн рублей, срок – до 180 месяцев.

Компании Новосибирска и Новосибирской области, у которых нет залогового обеспечения, могут получить кредит на инвестиционные проекты или пополнение оборотного капитала по программе «Фонд для бизнеса». Сумма – до 20 млн рублей, срок – до 5 лет. Не менее 50% от суммы кредита обеспечивается поручительством Фонда развития малого и среднего предпринимательства НСО. Возможна отсрочка погашения основного долга от 3 до 6 месяцев.

Кредиты могут оформить юридические лица и ИП со средней годовой выручкой не более 2 млрд рублей по данным официальной отчетности.

Уточнить подробности и подать заявку на кредит можно на сайте банка. За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, к персональному менеджеру или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).

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