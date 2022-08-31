Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную клиническую больницу (ЦКБ), где он провел последние месяцы своей жизни из-за ухудшения состояния здоровья.

— Сегодня вечером (30 августа — прим. ред.) после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев, — сказали в ЦКБ.

Бывший президент СССР будет похоронен на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении, рядом с супругой Раисой Горбачевой.

Михаил Горбачёв родился 2 марта 1931 года в Ставропольском крае. Окончил с отличием юридический факультет МГУ. Был членом коммунистической партии.

Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985—1991). Последний Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1988—1989), затем первый председатель Верховного Совета СССР (1989—1990). Единственный в истории президент СССР (1990—1991)

В 1991 году, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, он заявил о прекращении своих полномочий.

Лауреат Нобелевской премии мира 1990 года. После ухода с поста президента СССР занимался общественной и литературной деятельностью.