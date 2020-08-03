Как пережить нынешний кризис и стать успешнее

Почему сейчас нет стабильности

Коронавирус сильно ударил по многим предприятиям. Они были вынуждены закрыться на время. Хотя по факту получилось, что некоторые из них закрылись навсегда: они просто не смогли выбраться из финансовой ямы, вызванной простоем. Это не их вина, так сложились обстоятельства. Работники таких предприятий в одночасье потеряли стабильность в жизни. Теперь приходится выкручиваться, чтобы как-то выжить.

Что можно предпринять для нормализации личной ситуации

Но все-таки нет безвыходных ситуаций. Всегда можно найти хотя бы один способ, чтобы выйти из кризиса. Что же можно предпринять сейчас?

Найти подработку

Самый простой способ – найти подработку. Да, вряд ли это будет работа мечты, но получить хотя бы какие-то деньги в период вынужденной безработицы вполне реально. Вероятно, кому-то из знакомых надо позаниматься с детьми или просто посидеть какое-то время с ребенком дома. Возможно, кому-то рядом нужна помощь по дому – прибрать квартиру, приготовить еду, сходить за покупками и т.п. Конечно, самый идеальный вариант – найти работу в другой аналогичной компании по своей специальности. Но сейчас действительно многим предприятиям трудно, так что на это вряд ли придется рассчитывать. Хотя почему бы не попытаться проверить все возможные варианты?

Навести порядок в своих финансах

Многим известно, что по-настоящему богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто разумно тратит деньги. Почему бы не использовать сложившуюся ситуацию, чтобы навести порядок в кошельке?

Для начала нужно на протяжении хотя бы одной-двух недель вести учет всех расходов. Так можно выявить нерациональные расходы. После того, как подобные статьи обнаружены можно приступать к планированию личного (или семейного) бюджета. Не стоит экономить на оплате коммунальных услуг и прочих счетов, а также на питании. Хотя и в другую крайность лучше не впадать: не стоит скупать все подряд. Да и меню целесообразно планировать хотя бы на несколько дней. А вот остальные расходы лучше планировать по остаточному принципу: сначала отложить на необходимое, а оставшуюся сумму распределить по другим направлениям. Если финансы будут под контролем, то и лишних расходов не будет.

Получить новую специальность

Вынужденный простой вполне можно использовать для получения новой профессии. Причем и пандемия здесь не помеха: в интернете можно найти большое количество курсов для начинающих по разным удаленным профессиям. Лучше всего начать с бесплатных вебинаров, чтобы понять, насколько эта профессия вам подходит. Если это дело по душе, то тогда уже можно приступить к более подробному обучению на платной основе.

Возникает вопрос: откуда же взять деньги на обучение? Здесь все просто: вполне реально взять небольшую ссуду, например, займ на карту, который достаточно просто оформить. При должном усердии эти затраты можно окупить во время учебы, найдя двух-трех заказчиков по невысоким расценкам. В результате после окончания обучения у вас уже будет портфолио, с которым реально найти клиентов через интернет. Кто знает, может так вы сможете найти свое новое призвание и работу по душе?

Что в любом случае лучше не делать

Как бы ни складывались обстоятельства, не стоит впадать в панику и пытаться скупать все подряд. Так вы просто бессмысленно потратите последние деньги.

Не надо принимать поспешных решений по работе. Лучше найти хотя бы минимальную подработку и продолжать искать более стабильное место.

Любые финансовые решения следует принимать осознанно. Если трата достаточно крупная, то лучше «отпустить» эту мысль на несколько дней, чтобы понять, насколько это сейчас необходимо. Вполне вероятно, что найдутся другие, более насущные в данный момент статьи расходов.

Выводы

Кризис и пандемия – не причина опускать руки и думать, что жизнь рухнула. Ведь не зря говорят, что тот, кто действительно чего-то хочет, всегда находит возможности, а не оправдания, почему он этого не сделал. Возможно, сложившаяся ситуация – как раз тот момент, когда нужно пересмотреть свои финансовые привычки и найти новые пути для собственной реализации!

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