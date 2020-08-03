Льняные утеплители: экологичность, надежность и безопасность для здоровья

Это во многом определяет популярность льняного утеплителя https://vezuteplo.ru/uteplitel-iz-lna/ , который уже несколько веков успешно применяется для заделки щелей, стыков и прочих уязвимых точек конструкции, где возможны повышенные теплопотери. Разнообразные формы выпуска, многочисленные преимущества и длительный срок службы на фоне невысокой стоимости — дополнительные факторы, делающие льняной утеплитель востребованным и актуальным, особенно когда речь идет об экологичном строительстве.

Особенности и преимущества льняного утеплителя

Основа материала — льняное волокно, прошедшее специальную обработку для повышения химической стойкости и снижения уровня гигроскопичности. Добавление к натуральным волокнам синтетических материалов способствует повышению прочности утеплителя и снижению его себестоимости. Обработка огнестойкими составами на основе солей бора препятствует распространению огня, что позволяет без ограничений использовать льняной утеплитель в отделке деревянных зданий: домов, гостиниц, бань, саун и вспомогательных сооружений.

В числе основных достоинств льна стоит обозначить такие факторы, как:

Срок службы до 100 лет при условии качественного изготовления и правильной укладки.

Точная геометрия плит и рулонов, позволяющих верно рассчитать необходимое количество материала, снизить объем отходов и исключить образование щелей в слое отделки.

Выдающиеся звукоизолирующие свойства, что позволяет использовать один материал и для теплоизоляции, и для снижения уровня шума в помещении.

Гарантированная экологическая безопасность.

Паропроницаемость, исключающая сырость и гниение стен, а также помогающая создать в доме благоприятный микроклимат и поддерживать оптимальную влажность воздуха.

Небольшой вес, упрощающий транспортировку и укладку материала, а также снижающий нагрузку на поверхности здания.

Климатическая стойкость.

Простота монтажа, возможность нарезки без риска осыпания краев и выделения в воздух мелких частиц сухого льна.

Многочисленные преимущества льняного утеплителя позволяют поставить его в один ряд с керамзитом, пенопластом и минеральной ватой. Этот натуральный материал считается одним из наиболее перспективных, а спрос на него останется неизменным даже при дальнейшем расширении линейки и снижении стоимости синтетических утеплителей.

Область применения льняных материалов

Экологическая безопасность, высокая степень прочности и прочие достоинства позволяют без ограничения применять льняной утеплитель в отделке:

чердаков и подкровельного пространства;

пола и межэтажных перекрытий;

кровель любой конструкции;

стен и перегородок;

мансардных помещений.

Выбирать материал под конкретные задачи по обустройству и звукоизоляции помещения следует с учетом формы выпуска и геометрических параметров утеплителя. Это позволит ускорить ведение работ, избежать крупных щелей в отделке и добиться снижения теплопотерь до минимально возможного значения.

Где купить льняной утеплитель

Компания «От А до Я Строй» https://vezuteplo.ru/ реализует широкий ассортимент фирменных льняных утеплителей «РосЭкоМат» с доставкой по России. К сотрудничеству приглашаются оптовые и мелкооптовые покупатели, заинтересованные в приобретении высококачественных и экологически безопасных отделочных материалов по низким ценам. Звоните, чтобы уточнить условия поставок и обсудить перспективы совместной работы с компанией.

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