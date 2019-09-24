Как подобрать и поставить замок на входную дверь?

Выбрать замок на входную дверь несложно, изучив характеристики ряда моделей, узнав, что лучше всего подходит под конкретное полотно. Помните, что самые взломоустойчивые, долговечные, качественные устройства рано или поздно приходят в негодность, ломаются по многим причинам. И тогда потребуется профессиональная замена замка на входной двери, которую стоит доверить только специалистам.

Способы установки замков

Желая срочно заменить замок, обратите внимание на класс модели — от 1 до 4. Их характеристики расскажут о том, насколько сложно взломать тот или иной механизм. Выбирая устройство, не забудьте и о материале: избегайте мягких, дешевых, хрупких, наподобие силумина. Выбирайте изделия из стали, которая обеспечит надежную защиту. Помимо класса, вида материала еще есть разновидности механизма: сульвадные и цилиндровые. Какой лучше подойдет — проконсультируйтесь со специалистом. Есть несколько способов установки — наружный и внутренний, что зависит от типов замка (накладной и врезной).

Способ 1: Установка накладных замков

Замена дверных замков накладного типа необходима в случае его окончательной поломки. В основном они служат дополнительным запорным устройством, устанавливаются преимущественно на деревянные полотна. Поменять замок, установив новый, можно пошагово:

Найти удобное место — выше первой трети двери. Слишком низко монтировать устройство не рекомендуется.

Разметка. Необходимо разметить срез, где будет крепиться запор.

Сверление. Дрелью просверлить точки для установки замочной скважины и крепежа.

Прикрепление. Проследите за тем, чтобы прорезь и защелка находились друг напротив друга и совпадали с точностью до миллиметра.

При самостоятельной установке начинающие умельцы могут забыть при разметке сделать отступ в 2,5 мм. А если нет навыков работы с отверткой, дрелью, стамеской, то лучше не браться за это сложное дело. Нередко язычок защелки и отверстие не совпадают, и приходится все переделывать.

Способ 2: Установка врезных замков

Врезной замок отличается тем, что крепежная планка находится внутри дверного полотна, а не на виду. Чтобы установить такой запор, нужно:

Приложить устройство к двери, на торце отчертить карандашом примерное место установки, где впоследствии будет углубление. Выяснить толщину замка, нарисовать прямоугольник, который будет вырезаться на материале двери. Вырезка производится дрелью с особым сверлом: его диаметр должен быть таким же, как и толщина замка. На сверле нужно отметить глубину, прикрепив к нему проволоку. Тогда отверстие будет нужного размера. Если отверстие получилось не таким ровным, как хотелось бы, выровняйте его края, используя стамеску. Вставьте в него замок, прочертите его переднюю планку с помощью карандаша. Необходимо выбить древесину на толщину планки. Приложите замок снаружи, напротив созданного отверстия. Четко отметьте место, где будет находиться личинка. Следует это место просверлить, а края подчистить напильником. Сделайте отверстие на коробке двери.

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