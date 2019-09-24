Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Как подобрать и поставить замок на входную дверь?

  • 24/09/2019, 11:01
Основная защита помещения — дверь. Надежность, качество двери в свою очередь изменяется не только мастерством отделки, прочностью материалов, но и выбранным запорным устройством.

Выбрать замок на входную дверь несложно, изучив характеристики ряда моделей, узнав, что лучше всего подходит под конкретное полотно. Помните, что самые взломоустойчивые, долговечные, качественные устройства рано или поздно приходят в негодность, ломаются по многим причинам. И тогда потребуется профессиональная замена замка на входной двери, которую стоит доверить только специалистам.

Способы установки замков

Желая срочно заменить замок, обратите внимание на класс модели — от 1 до 4. Их характеристики расскажут о том, насколько сложно взломать тот или иной механизм. Выбирая устройство, не забудьте и о материале: избегайте мягких, дешевых, хрупких, наподобие силумина. Выбирайте изделия из стали, которая обеспечит надежную защиту. Помимо класса, вида материала еще есть разновидности механизма: сульвадные и цилиндровые. Какой лучше подойдет — проконсультируйтесь со специалистом. Есть несколько способов установки — наружный и внутренний, что зависит от типов замка (накладной и врезной).

Способ 1: Установка накладных замков

Замена дверных замков накладного типа необходима в случае его окончательной поломки. В основном они служат дополнительным запорным устройством, устанавливаются преимущественно на деревянные полотна. Поменять замок, установив новый, можно пошагово:

  • Найти удобное место — выше первой трети двери. Слишком низко монтировать устройство не рекомендуется.
  • Разметка. Необходимо разметить срез, где будет крепиться запор.
  • Сверление. Дрелью просверлить точки для установки замочной скважины и крепежа.
  • Прикрепление. Проследите за тем, чтобы прорезь и защелка находились друг напротив друга и совпадали с точностью до миллиметра.

При самостоятельной установке начинающие умельцы могут забыть при разметке сделать отступ в 2,5 мм. А если нет навыков работы с отверткой, дрелью, стамеской, то лучше не браться за это сложное дело. Нередко язычок защелки и отверстие не совпадают, и приходится все переделывать.

Способ 2: Установка врезных замков

Врезной замок отличается тем, что крепежная планка находится внутри дверного полотна, а не на виду. Чтобы установить такой запор, нужно:

  1. Приложить устройство к двери, на торце отчертить карандашом примерное место установки, где впоследствии будет углубление.
  2. Выяснить толщину замка, нарисовать прямоугольник, который будет вырезаться на материале двери.
  3. Вырезка производится дрелью с особым сверлом: его диаметр должен быть таким же, как и толщина замка.
  4. На сверле нужно отметить глубину, прикрепив к нему проволоку. Тогда отверстие будет нужного размера.
  5. Если отверстие получилось не таким ровным, как хотелось бы, выровняйте его края, используя стамеску.
  6. Вставьте в него замок, прочертите его переднюю планку с помощью карандаша.
  7. Необходимо выбить древесину на толщину планки.
  8. Приложите замок снаружи, напротив созданного отверстия. Четко отметьте место, где будет находиться личинка. Следует это место просверлить, а края подчистить напильником.
  9. Сделайте отверстие на коробке двери.

Быстрая установка замка от специалистов

Если нужно выполнить срочный ремонт дверей, переустановку замка, если требуется заменить личинку или исправить внутренний механизм — обращайтесь в круглосуточную ремонтную службу Локсервис — сайт www.lockservice.pro , телефон +7 (495) 320-00-95. Мастера выезжают сразу после отправки заявки — вам не придется долго ждать. Мы работаем 24 часа круглосуточно по Москве и за ее пределами, решаем проблемы, устанавливаем новые замки, когда это нужно клиенту.

Популярное с сайта

«Сибирский проект» запустит в серийное производство новое поколение модулей газового пожаротушения

«Сибирский проект» запустит в серийное производство новое поколение модулей газового пожаротушения

24/09/2019, 10:44
В сфере обеспечения пожарной безопасности объектов достаточно высокая конкуренция.
Kuzina ускорилась

Kuzina ускорилась

24/09/2019, 10:05
Сеть кондитерских Kuzina наращивает темп открытия новых точек, используя новый финансовый ресурс.
МБС нацелился на рынок оборудования для лабораторной диагностики

МБС нацелился на рынок оборудования для лабораторной диагностики

23/09/2019, 16:38
В ближайших планах компании — выйти на производство до 50 анализаторов в год.

Актуальный разговор

«Информационный шлейф» господдержки охлаждает интерес бизнеса

«Информационный шлейф» господдержки охлаждает интерес бизнеса

Все материалы
Новости

СГК завершает выполнение инвестпрограммы 2019 года

24/09/2019, 14:21

В регионе будет создана рабочая группа по реализации стратегии СЭР

24/09/2019, 14:03

На ПМСП «Электрон» новый гендиректор

24/09/2019, 13:27

Деловые связи с якутскими организация – укреплены

24/09/2019, 12:07

Завод «ЭКРАН» продал «СИБЭКО» объекты теплосетевого комплекса промпарка

24/09/2019, 11:19

«Сибирский проект» запустит в серийное производство новое поколение модулей газового пожаротушения

24/09/2019, 10:44

Kuzina ускорилась

24/09/2019, 10:05

МБС нацелился на рынок оборудования для лабораторной диагностики

23/09/2019, 16:38

У России есть перспективы «клеточного» лидерства

23/09/2019, 16:28

Новосибирцам начислено 2,3 млрд рублей транспортного налога

23/09/2019, 16:01

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска