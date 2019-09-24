«Сибирский проект» запустит в серийное производство новое поколение модулей газового пожаротушения

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил производственную компанию «Сибирский проект» в Новосибирске. Полпред ознакомился с разработками предприятия в сфере пожаротушения и обсудил с руководством компании перспективные направления её развития, сообщили в Сибирском ОИЦ.

Отмечается, что ООО ПК «Сибирский проект» работает на отечественном рынке противопожарного оборудования с 2001 года. Автоматическая система тушения пожаров состоит из порошковых модулей и модулей пожаротушения тонкораспылённой водой. Как было отмечено, по конструкции корпуса и принципу действия модули не имеют аналогов за рубежом. Применение таких механизмов обеспечивает эффективную защиту от пожара на объектах с массовым пребыванием людей.

— Значимо, что подобные системы пожаротушения могут реагировать на возгорание на самом начальном этапе его возникновения и не допускать расширения очага пожара, таким образом спасая множество человеческих жизней. Важно расширять их использование на социально значимых и промышленных объектах, — подчеркнул Сергей Меняйло.

Последние два года на предприятии проводится полная реструктуризация производства, в том числе обновлён парк оборудования, закуплены станки с числовым программным управлением, станок лазерной резки, мощные прессы. В конце текущего года планируется запустить в серийное производство новое поколение модулей газового пожаротушения с использованием в них различных огнетушащих газов.

Полпред отметил, что в сфере обеспечения пожарной безопасности объектов достаточно высокая конкуренция, поэтому предприятиям, которые специализируются на разработке и производстве средств пожаротушения, нужно постоянно модернизировать производственный комплекс, активно внедрять инновационные технологии.

— Противопожарная продукция будет востребована только в том случае, если отвечает самым современным требованиям качества и безопасности, — считает полномочный представитель.

Фото: Сибирский ОИЦ