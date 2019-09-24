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Завод «ЭКРАН» продал «СИБЭКО» объекты теплосетевого комплекса промпарка

Тариф за тепловую энергию, вырабатываемую котельной ЗАО «Экран-Энергия», был выше на 22,7%, чем тариф энергокомпании.
  • 24/09/2019, 11:19
Завод «ЭКРАН» продал «СИБЭКО» объекты теплосетевого комплекса промпарка

АО «Завод «Экран» (актив РАТМ Холдинга) успешно завершило сделку по продаже АО «СИБЭКО» (входит в структуру СГК) объектов теплосетевого комплекса в периметре индустриального парка «ЭКРАН», сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга. Отмечается, что таким образом, АО «Завод «Экран» оптимизирует собственный бизнес-портфель, сосредоточившись, в качестве управляющей компании действующего и создаваемых промпарков, на совершенствовании профильных сервисов для арендаторов и резидентов, а также выстраивании кооперационных связей между предприятиями, осуществляющими производственную деятельность на площадках.

Председатель Совета директоров АО «Завод «Экран» Константин Корсунь отметил, что до конца 2019 года здания и сооружения промпарка «ЭКРАН» подключат к централизованной системе теплоснабжения города Новосибирска.

— Это позволит снизить затраты на обеспечение индустриального парка энергоресурсами, так как тариф за тепловую энергию, вырабатываемую котельной ЗАО «Экран-Энергия», был выше на 22,7%, чем предлагаемый АО «СИБЭКО», — комментирует Константин Корсунь. – Сэкономленные средства, равно как и полученные от «СИБЭКО» в рамках сделки, направят, в том числе, на модернизацию инженерной инфраструктуры промпарка «ЭКРАН».

Как сообщил Константин Корсунь, также в результате сделки в границах территории высвободится земельный участок площадью 1,4 га, который освоят в интересах развития паркового проекта – поскольку в перспективе газовая котельная ЗАО «Экран-Энергия» прекратит функционировать, АО «Завод «Экран» минимизирует техногенное воздействие на окружающую среду, а площадь санитарно-защитной зоны (СЗЗ) пересмотрят в меньшую сторону, то есть, в индустриальном парке появится больше возможностей для размещения производств, не предназначенных для работы в СЗЗ.

В настоящее время АО «Завод «Экран» управляет индустриальным парком «ЭКРАН» и промышленной площадкой ОАО «Сибэлектротерм», участвует в создании промпарков на базе АО «Катайский насосный завод» и ПАО «Ростовский оптико-механический завод».

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга

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