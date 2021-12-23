Как получить налоговый вычет по упрощенной схеме?

По сообщению пресс-службы ведомства, в налоговые органы Новосибирской области за май-декабрь поступило от банков более 300 сообщений для получения жителями региона в ускоренном порядке инвестиционных налоговых вычетов и около 130 – имущественных вычетов. На текущий момент средняя продолжительность ускоренной/упрощенной камеральной проверки в Новосибирской области составляет шесть дней.

Изменения законодательства, предусматривающие возможность получения в упрощенном порядке инвестиционных и имущественных вычетов по НДФЛ, вступили в силу с 21 мая текущего года.

— Граждане могут получить такие вычеты в два раза быстрее, в проактивном режиме, — уточняет начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

Всю необходимую информацию налоговые органы получают от банков – участников информационного взаимодействия с ФНС России. Клиенты этих финансовых организаций смогут получать инвестиционные вычеты, а также вычеты на приобретение жилья и уплату процентов по ипотеке без декларации и подтверждающих документов. Система автоматически анализирует данные банка и программных комплексов ФНС России и генерирует предзаполненное заявление на вычет в личный кабинет налогоплательщика – физического лица. От гражданина потребуется лишь акцептовать его.

На данный момент в качестве участников информационного обмена с ФНС России в части предоставления инвестиционных вычетов выступают Банк ВТБ (ПАО), АО «Сбер Управление активами», ООО «РСХБ Управление Активами», Акционерное общество «Тинькофф Банк», ООО УК «Альфа-Капитал».

По данным УФНС по Новосибирской области, начиная с 21 мая в налоговые органы региона поступило 334 сведения о внесенных налогоплательщиками на индивидуальные инвестиционные счета денежных средств, не превышающих 400 тыс. руб. Из них по 229 (69%) сведениям право налогоплательщика на налоговый вычет подтверждено. Сумма возвращенного НДФЛ после проведенной камеральной проверки уже составила 4,3 млн руб.

С ноября к информационному взаимодействию с ФНС России в части предоставления имущественных налоговых вычетов в упрощенном порядке подключился первый участник – Банк ВТБ (ПАО). В настоящее время в налоговые органы области поступило 129 сведений о физических лицах, направивших денежные средства на приобретение жилых объектов недвижимости. Из них по 51 (40%) сведению право налогоплательщика на вычет подтверждено. По результатам проведенной камеральной налоговой проверки в качестве имущественного налогового вычета в ускоренном порядке уже выплачено 1,3 млн руб.

Подробнее о механизме, условиях и порядке получения налоговых вычетов в упрощенном порядке можно ознакомиться на сайте ФНС России на промостранице «Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ».