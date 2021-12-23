Обработка персональных данных детей в России

В беседе с nsk.dk.ru, консультант по защите персональных данных компании «Б-152» Екатерина Чумаченко сообщила, что чаще всего при обработке персональных данных детей на сайтах не предусмотрено механизма, который мог бы проверить настоящий возраст пользователей. Для регистрации достаточно просто указать любую дату рождения. В этой связи любые меры, ограничивающие возраст пользователя, носят скорее формальный характер.

— При этом сайты или социальные сети, которые просят согласие на обработку персональных данных или описывают условия обработки персональных данных в политике конфиденциальности, почти не встречаются в интернете, — добавила эксперт.

По словам Екатерины Чумаченко, законодательство РФ не содержит положений о возрасте, с которого несовершеннолетние вправе самостоятельно давать согласие на обработку персональных данных. Кроме того, отсутствует требование, чтобы такое согласие было дано обязательно в письменной форме. Таким образом, операторы самостоятельно определяют порядок получения согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних детей.

Такое согласие почти всегда дается от лица родителя ребенка вплоть до 18 лет. Исключение составляют:

— обработка персональных данных в образовательных целях или обработка подпадает под действие государственных\муниципальных услуг (с 16 лет).

— несовершеннолетний в возрасте старше 15 лет, больной наркоманией несовершеннолетний в возрасте старше 16 лет нуждается в добровольном согласии на медицинское вмешательство или на отказ от него.

— другие случаи, описанные в законах РФ.

Многие сайты в РФ, которыми явно могут пользоваться дети, избегают подтверждения возраста или сбора персональных данных детей, однако встречаются и иные случаи, где операторы устанавливают свои требования (например, сайт Юнармии, компании Nintendo или Lego).

Согласие законных представителей должно отвечать требованиям ст. 9 152-ФЗ, не обладает какой-либо спецификой и должно содержать все необходимые элементы, перечисленные в 152-ФЗ (сведения об операторе персональных данных, цели обработки персональных данных, категории обрабатываемых персональных данных и так далее).

При необходимости письменное согласие должно также содержать ФИО несовершеннолетнего; реквизиты документа, удостоверяющего его личность; ФИО законного представителя и несовершеннолетнего; реквизиты документа, удостоверяющего его личность.

В интернете можно найти множество сайтов, которые помогают сгенерировать согласия несовершеннолетних лиц для различных целей.

Можно сделать вывод, что если ваш бизнес направлен на несовершеннолетних лиц или дети могут каким-либо образом получить от вас услуги\информационную поддержку, то лучше размещать согласия на обработку лиц, не достигших 18 лет, включая данные их родителей или законных представителей, а также делать отдельный раздел в политике обработки персональных данных о том, как вы обрабатываете или предоставляете услуги лицам, не достигшим 18 лет.