Как получить социальный налоговый вычет в Новосибирской области

Сколько времени проводится проверка налоговой декларации?

Камеральная налоговая проверка (КНП) декларации 3-НДФЛ длится не более 3 месяцев со дня представления в инспекцию.

При почтовом отправлении датой сдачи декларации (т.е. датой получения ИФНС документов, отправленных по почте) считается дата почтового отправления по почтовому штемпелю.

В случае, если до окончания проведения КНП налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация, проверка первичной декларации прекращается и начинается новая, на основе представленной уточненной налоговой декларации.

Для того, чтобы проверяющий мог оперативно уточнить информацию, налогоплательщику стоит в декларации указать свой актуальный телефонный номер.

Что проверяют налоговые органы?

Правильность заполнения декларации.

Эта проверка – автоматическая. Проверяется полнота отражения полученных налогоплательщиком доходов и корректность заполнения соответствующих разделов декларации.

Ошибки в декларации возникают по разным причинам. Так, налогоплательщики нередко забывают перенести из справки 2-НДФЛ в декларацию 3-НДФЛ сумму полученного дохода и (или) исчисленный и удержанный НДФЛ.

Граждане могут забыть указать сумму полученного дохода либо пропустить заполнение раздела с имущественным вычетом от продажи имущества, в связи с чем может ошибочно возникнуть налог, подлежащий к уплате в бюджет.

Приобретая долю имущества, заявители указывают в декларации 3-НДФЛ всю стоимость жилья, хотя вычет предоставляется пропорционально доле.

Покупка жилья допускает переходящие остатки по вычетам при недостаточной сумме НДФЛ. Зачастую налогоплательщики, не первый год заявляющие право на имущественный вычет, ошибочно заявляют всю сумму имущественного вычета, либо некорректно отражают сумму переходящего остатка, без учета ранее заявленных вычетов.

Соответственно, необходимо сверять переходящий остаток имущественного вычета, указанный в предыдущей декларации.

Приложенные к декларации документы.

В ходе проверки инспекторов будет интересовать и комплектность, и достоверность документов. Особенно тщательно налоговики проверяют дорогостоящее лечение, а также имущественные вычеты, связанные с приобретением жилья.

Как отследить статус камеральной проверки?

После того как в налоговый орган направлены декларация 3-НДФЛ и подтверждающие документы, отслеживать статус проверки декларации проще всего через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России.

После регистрации декларации, в которой заявлено право на налоговый вычет, в личном кабинете на главной странице появится сумма переплаты (с окном «Распорядиться»). Данной суммой можно распорядиться только после завершения КНП, статус которой можно отследить в соответствующем разделе личного кабинета.

Для проверки статуса камеральной проверки следует кликнуть на главной странице личного кабинета на окно «Сообщения» и зайти в раздел «Сообщения из налогового органа».

В разделе «Сообщения из налогового органа» необходимо кликнуть во выплывающем меню «Показать 3-НДФЛ», после чего будет видно все сообщения налогового органа по этой теме: в режиме реального времени налоговый орган оповещает налогоплательщика о ходе всех мероприятий.

В сообщении «Налоговая декларация по налогу на доходы (форма 3-НДФЛ)» будет отражена история обработки декларации и документов: сообщения о поступлении декларации и документов в налоговый орган и об их регистрации (номер поданной декларации, дата сдачи и дата регистрации).

В сообщении «Сведения о ходе проведения камеральных налоговых проверок и решениях на возврат» можно отслеживать статус камеральной налоговой проверки. Когда она закончится, статус камеральной проверки будет «КНП завершена».

Далее налоговым органом принимается решение о возврате средств из бюджета или об отказе. Сообщение о принятом решении направляется налогоплательщику через личный кабинет (если документы поданы через личный кабинет) либо по почте.

Возврат излишне уплаченной суммы НДФЛ происходит в течение 1 месяца со дня подачи заявления о возврате налога. С 2021 года действует новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ, в которой есть приложение «Заявление о зачете/возврате суммы излишне уплаченного НДФЛ». Прежде заявление подавалось отдельно, теперь достаточно заполнить данные в декларации 3-НДФЛ, дополнительно заполнять заявление не нужно.

Средства поступают на счет налогоплательщика, указанный в заявлении. Поступление средств может задержаться из-за возможных ошибок налогоплательщиков в реквизитах, на которые нужно перечислить возвращаемый налог (номер счета, БИК, ИНН/КПП, корреспондентский счет банка).

В случае принятия решения об отказе налогоплательщику также поступит сообщение. В нем будут указаны причины, а также фамилия инспектора и номер телефона, по которому рекомендуется обратиться для получения пояснений.

Материал подготовлен региональным Управлением ФНС России