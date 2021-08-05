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Легко ли быть звездой шоу-бизнеса

  • 05/08/2021, 12:23
Многие люди мечтают стать звездой шоу-бизнеса. Но так ли это просто?

Звезды постоянно находятся под прицелом камер. Они не могут спокойно выйти на улицу и одеть то, что им по душе. Макияж, стильные вещи, надежная охрана – неотъемлемый атрибут каждой известной личности. И это делается не для повышения имиджа, а для обеспечения приватности и конфиденциальности. Почитайте новости российского шоу бизнеса сегодня и убедитесь в этом сами!

Быть звездой – это скучно, и вот почему:

  • На вас будет охотиться сотня фотографов.

  • Вокруг вас будет ходить много слухов и сплетен.

  • Забудьте о личном пространстве.

  • Ваша личная жизнь будет всегда обсуждаться.

  • Вам придется привыкнуть к кибербуллингу, преследованиям и назойливым поклонникам.

И это – не все

Большинство звезд притворяются кем-то другим. Они придумывают себе имидж и следуют заданному направлению, даже если оно противоречит им. Образ состоит из мелочей, поэтому знаменитости следят за тем, как они одеваются, что говорят, какие места посещают, с кем дружат. Они не могут самостоятельно принять решение и во всем следуют советам продюсеров. Читайте самые актуальные новости на Anews.com и узнайте, на какие жертвы идут знаменитости ради славы. Они вынуждены встречаться друг с другом ради пиара и не могут позволить себе приятные жизненные мелочи, вроде велосипедной прогулки в парке или пробежки по стадиону по утрам.

Но самое главное – это друзья. Трудно понять, кто и как к тебе относится на самом деле. Известных личностей часто используют, а найти вторую половинку действительно трудно. Еще один недостаток такой жизни – любой провал станет достоянием общественности. И если люди раскупили билеты в зале, то тебе ничего не остается, как выйти на сцену, улыбаться и продолжать свое дело. Все равно как ты себя чувствуешь, что с твоим здоровьем и настроением. Ты должен делать то, чего от тебя ожидают.

К этому списку стоит добавить навязчивых поклонников. Некоторые из них не просто звонят, ищут встречи или засыпают тебя письмами. Знаменитости, подобно магнитам, притягивают психически нездоровых людей. В жизни каждого кумира бывают встречи с ними. Некоторые из них закончились трагически. Но не будем об этом.

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Источник фото — сайт pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : шоу-бизнес


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