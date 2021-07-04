Как получить вид на жительство в Греции и что это дает?

«Золотая виза» Греции была запущена в 2013 году. Согласно этой программе для получения вида на жительство достаточно купить недвижимость на территории страны стоимостью свыше 250 тыс. евро. За это новоявленный собственник получает ВНЖ сроком на 5 лет. Количество продлений указанного статуса не ограничивается. При подаче заявки на участие в такой программе можно добавить туда супруга, детей возрастом до 21 года или родителей, если они находятся на обеспечении.
Недвижимость можно купить любую – жилую или коммерческую.
На сумму в 250 тыс. евро можно купить:
Некоторые приобретают несколько маленьких квартир или апартаменты со студийной планировкой. А потом сдают их арендаторам и получают прибыль.
К главным преимуществам программы «золотая виза» можно отнести:
Постоянно жить в Греции необязательно, главное – владеть недвижимостью на протяжении указанного срока.
Важно учесть, что помимо расходов на приобретение дома, квартиры, коммерческого здания инвестору придется заплатить за оформление сделки.
У обладателей ВНЖ есть право проживания в Греции без временных ограничений. При этом становиться ее налоговым резидентом не требуется.
У владельцев недвижимости на территории Греции стоимостью не менее 250 тыс. евро есть право путешествовать в зоне шенгена и не оформлять визу жить в других государствах до 90 дней в полугодие.
При этом у инвестора и членов его семьи нет права работы по найму. Но он может открыть свой бизнес или сдавать купленную недвижимость в аренду, получая от этого пассивный доход.
Регистрация недвижимого имущества допустима не только на физических, но и на юридических лиц.
Еще один возможный вариант – аренда недвижимости сроком на 10 лет с заключением соответствующего договора, с единовременной выплатой всей суммы. Это может быть номер в гостинице или туристические апартаменты.
Получить вид на жительство можно не только путем покупки недвижимости, но и доказав свою финансовую состоятельно. Вкладывать капитал необязательно, главное, чтобы на счету в греческом банке или другой европейской стране была определенная сумма, подтвердить это документально.
Золотая греческая виза — одна из самых доступных в плане получения.
Фото с сайта pixabay.com
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