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Как получить вид на жительство в Греции и что это дает?

  • 04/07/2021, 08:12
Самым простым способом получения вида на жительство в Греции является покупка недвижимости. Многие россияне пользуются такой возможностью.

«Золотая виза» Греции была запущена в 2013 году. Согласно этой программе для получения вида на жительство достаточно купить недвижимость на территории страны стоимостью свыше 250 тыс. евро. За это новоявленный собственник получает ВНЖ сроком на 5 лет. Количество продлений указанного статуса не ограничивается. При подаче заявки на участие в такой программе можно добавить туда супруга, детей возрастом до 21 года или родителей, если они находятся на обеспечении.

Недвижимость можно купить любую – жилую или коммерческую.

Что можно приобрести на сумму в 250 тыс. евро?

На сумму в 250 тыс. евро можно купить:

  • дом;
  • маленькую виллу;
  • просторную квартиру.

Некоторые приобретают несколько маленьких квартир или апартаменты со студийной планировкой. А потом сдают их арендаторам и получают прибыль.

Преимущества «золотой визы»

К главным преимуществам программы «золотая виза» можно отнести:

  1. Возможность включения членов семьи в заявку.
  2. Быстрые сроки оформления (в течение двух месяцев).
  3. Возможность включения в заявку членов семьи.
  4. Большой выбор недвижимости.
  5. Возможность путешествий по европейским странам.

Постоянно жить в Греции необязательно, главное – владеть недвижимостью на протяжении указанного срока.

Важно учесть, что помимо расходов на приобретение дома, квартиры, коммерческого здания инвестору придется заплатить за оформление сделки.

У обладателей ВНЖ есть право проживания в Греции без временных ограничений. При этом становиться ее налоговым резидентом не требуется.

У владельцев недвижимости на территории Греции стоимостью не менее 250 тыс. евро есть право путешествовать в зоне шенгена и не оформлять визу жить в других государствах до 90 дней в полугодие.

При этом у инвестора и членов его семьи нет права работы по найму. Но он может открыть свой бизнес или сдавать купленную недвижимость в аренду, получая от этого пассивный доход.

Регистрация недвижимого имущества допустима не только на физических, но и на юридических лиц.

Еще один возможный вариант – аренда недвижимости сроком на 10 лет с заключением соответствующего договора, с единовременной выплатой всей суммы. Это может быть номер в гостинице или туристические апартаменты.

Получить вид на жительство можно не только путем покупки недвижимости, но и доказав свою финансовую состоятельно. Вкладывать капитал необязательно, главное, чтобы на счету в греческом банке или другой европейской стране была определенная сумма, подтвердить это документально.

Золотая греческая виза — одна из самых доступных в плане получения.

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Греция

Теги : вид на жительство


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