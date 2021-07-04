Рекламодателям

Варочная панель или плита: за и против

  • 04/07/2021, 08:25
При выборе плиты на кухню у многих пользователей встает логичный вопрос, что лучше выбрать варочную панель или стандартную плиту. Мы решили составить список "за" и "против", чтобы вам было проще сделать выбор. Поехали!

Фото взято с pixabay.com

Начнем с варочной панели. Это верхняя часть плиты, которая врезается в столешницу. На ней мы готовим практически все блюда ежедневно.

Итак, очевидные плюсы варочной панели:

  • стильно вписывается в дизайн кухни;
  • проста в использовании и очистке;
  • небольшие габариты

Минусы:

  • нужно отдельно подбирать духовой шкаф в соответствующем стиле;
  • максимальная нагрузка ~ 15 килограмм;
  • достаточно дорогие.

Перейдем к рассмотрению плит. Надо отметить, что они наиболее популярны сейчас.

Плюсы:

  • обычно комплектуется вместе с духовкой;
  • дешевле из-за того, что больше распространены;

Минусы:

  • большие габариты;
  • еда может долго нагреваться из-за специфики конструкции.

При выборе подобной техники на кухню стоит учитывать то, что у плит различаются способы установки. Варочная панель врезается в фурнитуру и для этой работы потребуется помощь мастера с определенной специализацией. Так, например, для установки газовой плиты нужен мастер, который грамотно все подключит и настроит.

Вне зависимости от того, какую плиту вы выберете, есть вероятность столкнуться с поломками в процессе эксплуатации. Изучив вопрос, мы выяснили, что самое уязвимое место варочной панели – механическое повреждение. А у обычной плиты важно соблюсти процесс подключения. Мастеров, которые решат ваши задачи можно найти на ServiceRating. Это быстроразвивающийся всероссийский портал, который является посредником между сервисным центром и клиентом, помогая им найти друга в кратчайшие сроки. Например, если у вас сломалась варочная панель, вы можете подобрать нужную мастерскую из 50 вариантов на портале. При этом вы можете даже выбрать конкретную модель техники, чтобы ускорить процесс, например ремонт варочных панелей Bosch. Можно подобрать идеальный сервисный центр по вашим критериям: расстояние от дома; ремонт у вас дома или в офисе сервиса; посмотреть скидки и авторизации. Возможностей много.

Топ три сервисных центра в Новосибирске.

1. “Лиско центр”

Компания много лет занимается ремонтом различной бытовой техники, мастера с удовольствием решат вашу проблему.

Что ребята могут:

  • подключить оборудование;
  • организовать обслуживание в процессе использования;
  • провести диагностику и устранить поломку.

2. “Бэст мастер”

Специалисты этого сервиса работают в более узком направлении: сауны, кулеры, электроплиты и т.д.

Что мастера могут:

  • провести бесплатную диагностику и отправить к вам мастера бесплатно;
  • заявки принимаются круглосуточно;
  • лояльные цены;
  • гарантия на работы.

3. “Ником”

В “Ником” можно починить практически любую технику. Начиная от плеера — заканчивая холодильником. Сервис предлагает клиентам быстрый ремонт, квалифицированных мастеров и ответственность за проделанную работу.

Если вы цените свое время и нервы – этот портал для вас.

344

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : бытовая техника


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В Кемерово будут судить директора санатория – профилактория за получение взяток

02/07/2021, 15:42

Кристина Магдалева возглавила Томский филиал «АльфаСтрахование»

02/07/2021, 14:58

Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 1 квартал составили 1,2 млрд рублей

01/07/2021, 09:57

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Некоторые уже просто забыли, что переводили накопительную пенсию в НПФ

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске резко выросли продажи подержанных автомобилей

03/07/2021, 11:58

СГК провела треть работ по программе капремонта теплосетей в Новосибирске

02/07/2021, 18:05

Новосибирские инвесторы в тройке ключевых покупателей недвижимости в Москве

02/07/2021, 17:14

Еще одно дело о хищениях в Городском центре наружной рекламы передано в суд

02/07/2021, 17:00
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21, 14:36

Новости компаний

Бесплатная онлайн-подача заявления на досрочное погашение кредита для компаний МСБ

02/07/2021, 15:14

ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров

02/07/2021, 10:26

Россельхозбанк представил памятные монеты ко Дню семьи, любви и верности

02/07/2021, 10:12

Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-май 2021 года по РСБУ достигла 44,6 млрд рублей

01/07/2021, 16:57

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Новый новосибирский «СмартСити» рассчитан на 20-25 тысяч человек

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

На «Технопром» будут пускать только по отрицательному ПЦР-тесту

Даже к сентябрю не вакцинируют 60% новосибирцев

Росреестр будет осматривать земельные участки с помощью беспилотников

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Более 248 тысяч новосибирцев в 2020 году тратили в месяц менее 10 тысяч рублей

Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 1 квартал составили 1,2 млрд рублей

Около половины жителей Новосибирска почти не пользуется банкоматами

Власти сами будут предлагать малому и среднему бизнесу госпомощь

Политика

Новости Новосибирска

Депутат Александр Морозов сдает мандат

Процедуру отзыва новосибирского мэра поддержал депутат Заксобрания

Мэрию Новосибирска «пропесочили» на Первом канале

«Пенсионеры-партийцы» заявились на выборы

Кто из ЛДПРовцев выступит «за бедных и за честных»?

Недвижимость

Новости Новосибирска

«ВИРА-Строй» построит жилье вдоль Винаповского моста

Участки под жилищное строительство в Новосибирске оказались не востребованы

«Ситуация с участками, переданными в муниципальную собственность, вызывает недоумение»

Дольщики 40 новосибирских долгостроев получат квартиры

ГК «Расцветай» и Росреестр запустили проект по регистрации договора долевого участия за 100 минут

Технологии

Новости Новосибирска

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Аутсорсинг оборудования, контрактное производство

Телекоммуникации

Новости компаний

В отдаленные районы Новосибирской области МегаФон отправит передвижной магазин

Сотовых операторов могут перестать пускать на остановки

МТС и ГК «Интекко» запустили в Новосибирске остановки цифрового формата

МТС лидирует по скорости фиксированного интернета в Новосибирске

МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры

Агропром

Новости Новосибирской области

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Область приросла посевными площадями

В Новосибирске создается подразделение «Российского зернового союза»

Транспорт

Новости Новосибирска

В Новосибирске резко выросли продажи подержанных автомобилей

345 млрд рублей на транспортную инфраструктуру Новосибирской области

Работы на Восточном обходе Новосибирска возобновились

Whoosh: Электросамокаты разгружают дороги в часы пик

Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

Медицина

Новости Новосибирска

Ежегодный международный научный конгресс OpenBio-2021 стартует меньше чем через 100 дней

В Новосибирской области утвердили решение о строительстве инфекционной больницы

С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Авто

Авто

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

Туризм

Новости Новосибирск

В Новосибирске к зиме создадут отделение фристайла

В новосибирских ресторанах тоже готовятся ввести QR-коды

Чай из самогона, баран на вертеле и запеченный судак

S7 Airlines открывает новые рейсы из Новосибирска и Москвы в Турцию

Маслянино. Островок самобытности в Новосибирской области

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирске на треть увеличилось количество сданных новостроек

Новосибирцам рекомендуют пока не купаться в Обском море

Велокурьеры оценили качество дорог Новосибирска

Не все новосибирцы разделяют вкусы мэра по оформлению станции метро «Спортивная»

В Новосибирской области разрешили массовые мероприятия для кандидатов в Госдуму

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска