Варочная панель или плита: за и против

Начнем с варочной панели. Это верхняя часть плиты, которая врезается в столешницу. На ней мы готовим практически все блюда ежедневно.

Итак, очевидные плюсы варочной панели:

стильно вписывается в дизайн кухни;

проста в использовании и очистке;

небольшие габариты

Минусы:

нужно отдельно подбирать духовой шкаф в соответствующем стиле;

максимальная нагрузка ~ 15 килограмм;

достаточно дорогие.

Перейдем к рассмотрению плит. Надо отметить, что они наиболее популярны сейчас.

Плюсы:

обычно комплектуется вместе с духовкой;

дешевле из-за того, что больше распространены;

Минусы:

большие габариты;

еда может долго нагреваться из-за специфики конструкции.

При выборе подобной техники на кухню стоит учитывать то, что у плит различаются способы установки. Варочная панель врезается в фурнитуру и для этой работы потребуется помощь мастера с определенной специализацией. Так, например, для установки газовой плиты нужен мастер, который грамотно все подключит и настроит.

Вне зависимости от того, какую плиту вы выберете, есть вероятность столкнуться с поломками в процессе эксплуатации. Изучив вопрос, мы выяснили, что самое уязвимое место варочной панели – механическое повреждение. А у обычной плиты важно соблюсти процесс подключения. Мастеров, которые решат ваши задачи можно найти на ServiceRating. Это быстроразвивающийся всероссийский портал, который является посредником между сервисным центром и клиентом, помогая им найти друга в кратчайшие сроки. Например, если у вас сломалась варочная панель, вы можете подобрать нужную мастерскую из 50 вариантов на портале. При этом вы можете даже выбрать конкретную модель техники, чтобы ускорить процесс, например ремонт варочных панелей Bosch. Можно подобрать идеальный сервисный центр по вашим критериям: расстояние от дома; ремонт у вас дома или в офисе сервиса; посмотреть скидки и авторизации. Возможностей много.

Топ три сервисных центра в Новосибирске.

1. “Лиско центр”

Компания много лет занимается ремонтом различной бытовой техники, мастера с удовольствием решат вашу проблему.

Что ребята могут:

подключить оборудование;

организовать обслуживание в процессе использования;

провести диагностику и устранить поломку.

2. “Бэст мастер”

Специалисты этого сервиса работают в более узком направлении: сауны, кулеры, электроплиты и т.д.

Что мастера могут:

провести бесплатную диагностику и отправить к вам мастера бесплатно;

заявки принимаются круглосуточно;

лояльные цены;

гарантия на работы.

3. “Ником”

В “Ником” можно починить практически любую технику. Начиная от плеера — заканчивая холодильником. Сервис предлагает клиентам быстрый ремонт, квалифицированных мастеров и ответственность за проделанную работу.

Если вы цените свое время и нервы – этот портал для вас.