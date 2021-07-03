В Новосибирске резко выросли продажи подержанных автомобилей

Продажи подержанных автомобилей в Новосибирской области по итогам II квартала выросли на 32% по сравнению с I кварталом 2021 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи на вторичном авторынке региона выросли на 76% Средняя стоимость автомобилей с пробегом в регионе по итогам квартала составила 420 000 рублей — на 5,3% больше, чем в предыдущем квартале и на 47,4% больше, чем год назад, говорится в исследовании Авито Авто.

По итогам II квартала 2021 года рейтинг самых востребованных на вторичном авторынке в Новосибирской области брендов возглавляет Toyota со средней ценой в регионе в 420 000 рублей — за год цена на машины выросла на 33%. Вторую строчку занимает ВАЗ (LADA) (средняя цена в регионе — 79 000 рублей, +21%), а третью — Nissan (средняя цена в регионе — 365 000 рублей,+32,7%). Четвертое место досталось Honda (средняя цена — 410 000 рублей (+36,7%)), а пятое — Hyundai (средняя цена — 649 000 рублей, +16,9%).

В топе наиболее востребованных на вторичном авторынке моделей в Новосибирской области первое место занимает Toyota Corolla (средняя цена — 290 000 рублей, + 24% за год), второе — Toyota Camry (средняя цена — 928 000 рублей, +24,6%).

На третьей строчке — ВАЗ (LADA) 2107 (средняя цена – 64 000 рублей, 28%), а на четвертой — Hyundai Solaris (средняя цена — 590 000 рублей, +19%). Пятую позицию в рейтинге занимает Toyota RAV4 (средняя цена — 1 220 000 рублей). Эти модели в регионе взлетели в цене за год на 74%!

Для сравнения, в среднем по стране продажи автомобилей с пробегом выросли во II квартале на 25% по сравнению с I кварталом и на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость подержанных автомобилей во II квартале 2021 года выросла на 6,6% по сравнению с I кварталом и на 25,9% по сравнению со II кварталом 2020 года. В итоге средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 340 000 рублей.