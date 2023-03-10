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Как помочь ребёнку, которого буллят в школе: советы родителям

  • 10/03/2023, 16:35
буллинг
Буллингом в современной терминологии принято называть травлю или издевательство над людьми.

Целью буллинга является не только психоэмоциональный, но и физический ущерб. В сегодняшних реалиях буллинг является одной из самых распространённых форм насилия, но это не означает, что он является нормой. Практически любой может стать жертвой буллинга, но всё чаще подобная практика встречается в школах. Порой трудно бывает сразу понять, что ваш ребёнок подвергся той или иной форме травли, поэтому дадим пару советов, как выявить проблему и бороться с ней, пока не стало слишком поздно.

Как понять, что вашего ребёнка травят в школе?

В большинстве случаев дети не рассказывают родителям о том, что их унижают или травят в школе сверстники или уже тем более ребята старше. Они стесняются этого факта, их самооценка и так занижена, поэтому жертве буллинга может казаться, что вы осудите её, ведь она не смогла самостоятельно справиться с нападками агрессоров.

Если на откровенный разговор ребёнок идти не готов, то можно присмотреться к его состоянию. Обычно налицо следующие симптомы:

  • боли в животе и груди без причины;
  • отказ идти в школу, плохая успеваемость;
  • развитие нервного тика, энуреза;
  • необъяснимая тревожность, кошмары, бессонница;
  • постоянное подавленное состояние;
  • частые простуды и другие заболевания;
  • стремление к уединению, отказ от общения даже с близкими;
  • проблемы с аппетитом;
  • чрезмерная уступчивость, осторожность даже в простейших ситуациях.

Буллинг негативно влияет не только на жертв, подвергшихся травле, но и на остальных участников происходящего. Жертвы впадают в депрессию, у них развиваются серьёзные психические расстройства, если ситуация заходит слишком далеко, то могут быть предприняты попытки самоубийства.

Агрессоры же испытывают проблемы с успеваемостью, оказываются в криминальных ситуациях, заставляют педагогический состав заниматься исключительно поддержанием дисциплины, а не ведением обучения.

Наблюдатели живут в постоянном страхе, боясь оказаться на месте жертвы. В результате такого страха очевидцы нередко присоединяются к буллерам, чтобы защитить себя от травли. Одновременно с этим они чувствуют вину за невмешательство.

Что делать родителям?

Многим родителям кажется странным участвовать в социальной жизни ребёнка. С детства их учили, что всё нужно решать самостоятельно, что вмешательство родителей, разговоры с учителями и прочие попытки избавиться от надоедливых одноклассников – это стыдно и неуместно. В реальности же травля в школе – это серьёзная психологическая травма, способная испортить ребёнку жизнь. Ни в коем случае нельзя оставлять ваше чадо в одиночестве. В идеале следует обратиться за помощью к специалисту вместе с ребёнком. Но если такой возможности нет, то воспользуйтесь следующими советами.

Рекомендации

Для многих родителей подобная ситуация становится ударом. Они не знают, как справиться с ней самим и, соответственно, помочь своему ребёнку. На фоне такой растерянности, страха и ощущения бессилия возникает непроизвольное желание сказать ребёнку: «Почему ты не даёшь сдачи?», «Прекрати ныть!», «В этом есть и твоя вина, надо учиться общаться с людьми».

Однако правда такова, что случиться подобное может в любой семье, какой бы хорошей она ни была. Ничьей вины здесь нет, и уж тем более здесь нет вины вашего ребёнка. Если вы чувствуете, что сами не можете справиться со всем этим, то обратитесь за помощью к психологу, а затем уже начинайте взаимодействие с вашим ребёнком.

Начать стоит с разговора. Следующие фразы помогут начать диалог правильно:

  • «Я верю тебе» — фраза, которая даст ребёнку понять, что вы на его стороне и поможете справиться с проблемами;
  • «Мне жаль, что это происходит с тобой» — сигнал к тому, что вы разделяете чувства ребёнка;
  • «Ты в этом не виноват» — это покажет ребёнку, что он абсолютно нормальный, что такое могло произойти с любым и что он никаким образом не несёт ответственности за произошедшее;
  • «Хорошо, что пришёл ко мне с этим» — покажите, что ребёнок поступил правильно, придя за помощью к вам в кризисной ситуации;
  • «Я тебя очень люблю и сделаю всё возможное, чтобы обезопасить тебя» — защита родителя важна в данной ситуации, она даёт надежду на светлое будущее.

Вне зависимости от того, какая ситуация сложилась в каждом конкретном случае, поддерживайте ребёнка и показывайте, что он может вам доверять всегда, что бы с ним ни произошло.

После того как диалог был налажен и ребёнок выговорился, приходит время действовать. Вот несколько шагов, которые помогут урегулировать ситуацию:

  1. Сообщите о происходящем учителю/классному руководителю. Лучше это делать при личной встрече и вне занятий. Опишите ситуацию и попросите разобраться в ней.
  2. Напишите заявление на имя директора школы. В нём также опишите происходящее и попросите принять те меры, которые обезопасят вашего ребёнка.
  3. Сохраняйте спокойствие. Не надо стулья ломать и кулаком по столу стучать. Не надо кидаться с обвинениями на школьный коллектив, покажите, что вам нужна помощь и поддержка.
  4. Обратитесь в управление образованием или прокуратуру. Этот пункт будет актуальным только в том случае, если школа пытается замять ситуацию и скрыть факт буллинга в отношении ребёнка. Пусть соответствующие органы ведут проверку в отношении участников травли и администрации школы.
  5. Зафиксируйте факт нанесения травм в травмпункте и обратитесь со свидетельством в правоохранительные органы. Это следует сделать даже в том случае, если травмы лёгкие.
  6. Постоянно находитесь на связи с представителями школы и классным руководителем. Попросите держать вас в курсе происходящего, всегда будьте на связи.
  7. Общайтесь с ребёнком. Узнавайте как у него дела, как в школе, как его самочувствие.
  8. Никаких самостоятельных бесед с агрессорами и их родителями. Это только усугубит ситуацию. Встречаться с родителями агрессоров допустимо только в присутствии школьного совета, в который должны входить классный руководитель, директор школы, психолог, социальный педагог и педагог по безопасности.

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