Как помочь ребёнку, которого буллят в школе: советы родителям

Целью буллинга является не только психоэмоциональный, но и физический ущерб. В сегодняшних реалиях буллинг является одной из самых распространённых форм насилия, но это не означает, что он является нормой. Практически любой может стать жертвой буллинга, но всё чаще подобная практика встречается в школах. Порой трудно бывает сразу понять, что ваш ребёнок подвергся той или иной форме травли, поэтому дадим пару советов, как выявить проблему и бороться с ней, пока не стало слишком поздно.
В большинстве случаев дети не рассказывают родителям о том, что их унижают или травят в школе сверстники или уже тем более ребята старше. Они стесняются этого факта, их самооценка и так занижена, поэтому жертве буллинга может казаться, что вы осудите её, ведь она не смогла самостоятельно справиться с нападками агрессоров.
Если на откровенный разговор ребёнок идти не готов, то можно присмотреться к его состоянию. Обычно налицо следующие симптомы:
Буллинг негативно влияет не только на жертв, подвергшихся травле, но и на остальных участников происходящего. Жертвы впадают в депрессию, у них развиваются серьёзные психические расстройства, если ситуация заходит слишком далеко, то могут быть предприняты попытки самоубийства.
Агрессоры же испытывают проблемы с успеваемостью, оказываются в криминальных ситуациях, заставляют педагогический состав заниматься исключительно поддержанием дисциплины, а не ведением обучения.
Наблюдатели живут в постоянном страхе, боясь оказаться на месте жертвы. В результате такого страха очевидцы нередко присоединяются к буллерам, чтобы защитить себя от травли. Одновременно с этим они чувствуют вину за невмешательство.
Многим родителям кажется странным участвовать в социальной жизни ребёнка. С детства их учили, что всё нужно решать самостоятельно, что вмешательство родителей, разговоры с учителями и прочие попытки избавиться от надоедливых одноклассников – это стыдно и неуместно. В реальности же травля в школе – это серьёзная психологическая травма, способная испортить ребёнку жизнь. Ни в коем случае нельзя оставлять ваше чадо в одиночестве. В идеале следует обратиться за помощью к специалисту вместе с ребёнком. Но если такой возможности нет, то воспользуйтесь следующими советами.
Для многих родителей подобная ситуация становится ударом. Они не знают, как справиться с ней самим и, соответственно, помочь своему ребёнку. На фоне такой растерянности, страха и ощущения бессилия возникает непроизвольное желание сказать ребёнку: «Почему ты не даёшь сдачи?», «Прекрати ныть!», «В этом есть и твоя вина, надо учиться общаться с людьми».
Однако правда такова, что случиться подобное может в любой семье, какой бы хорошей она ни была. Ничьей вины здесь нет, и уж тем более здесь нет вины вашего ребёнка. Если вы чувствуете, что сами не можете справиться со всем этим, то обратитесь за помощью к психологу, а затем уже начинайте взаимодействие с вашим ребёнком.
Начать стоит с разговора. Следующие фразы помогут начать диалог правильно:
Вне зависимости от того, какая ситуация сложилась в каждом конкретном случае, поддерживайте ребёнка и показывайте, что он может вам доверять всегда, что бы с ним ни произошло.
После того как диалог был налажен и ребёнок выговорился, приходит время действовать. Вот несколько шагов, которые помогут урегулировать ситуацию:
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